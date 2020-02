Ole Gunnar Solskjaer discute des plans d’Odion Ighalo pour Chelsea

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé que la nouvelle signature d’Odion Ighalo serait impliquée dans la première équipe pour le choc contre Chelsea, qu’il s’agisse de voyager ou de faire ses débuts.

Le Nigérian talentueux s’est joint à la date limite de transfert pour un transfert de prêt, mais il est estimé qu’il existe une option pour le rendre permanent devrait répondre aux attentes.

Ighalo a été bien reçu par les fans de United et il y a de l’espoir qu’il puisse ajouter la profondeur d’attaque dont il avait tant besoin jusqu’ici.

La blessure de Marcus Rashford n’a fait qu’augmenter ce besoin et il y a donc encore plus de pression sur l’ancien homme de Watford pour qu’il délivre.

Solskjaer a cependant semblé refuser de confirmer si Ighalo ferait ou non ses débuts contre les Bleus lundi soir.

Solskjær sur Ighalo: “Je n’ai jamais dit qu’il allait être prêt à jouer lundi. Il sera impliqué avec nous et il voyagera avec nous. Maintenant, il est hors de cette période de deux semaines, précaution et juste une précaution que nous avons prise et voyons s’il est impliqué ou non. ” #mulive

– utdreport (@utdreport) 14 février 2020

Ighalo, malheureusement, n’a pas pu rejoindre ses coéquipiers en Espagne pour le camp de temps chaud alors que Manchester United a décidé de prendre des précautions après son arrivée de Chine.

L’attaquant puissant a dû s’entraîner séparément pour s’assurer qu’il était au sommet de son jeu alors qu’il offrait de frapper le sol en courant.

Le jeter directement dans le feu n’est peut-être pas la meilleure idée si les choses tournent au sud, mais en vérité, la présence d’Ighalo en haut serait positive contre Chelsea.