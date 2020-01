Ole Gunnar Solskjaer dit que Mason Greenwood ne devrait pas jouer pour l’Angleterre en Euro 2020

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a minimisé les propos concernant la sensation de l’adolescent Mason Greenwood qui a été appelé dans toute l’équipe d’Angleterre.

La spéculation monte que Gareth Southgate se tournera vers le joueur de 18 ans comme couverture après la blessure à long terme de Harry Kane des Spurs.

Kane a rompu un tendon au tendon du jarret gauche et l’entraîneur des Spurs, José Mourinho, a avoué que le capitaine anglais pourrait ne pas être de retour avant la saison prochaine.

Des joueurs tels que Jamie Vardy de Leicester City, Danny Ings de Southampton, Dominic Calvert-Lewin d’Everton et Tammy Abraham de Chelsea seraient également sur la liste des remplaçants potentiels du manager anglais.

Mason Greenwood est sur la bonne voie pour obtenir 20 buts et passes décisives lors de sa première saison professionnelle de football. Faire ça n’importe où est fou, mais le faire sur une scène aussi grande, sans doute notre pire équipe de tous les temps, âgée de 18 ans et beaucoup de matchs venant du banc est fou.

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 11 janvier 2020

L’ancien numéro neuf anglais Alan Shearer a alimenté la spéculation que Greenwood pourrait être l’homme pour remplacer Kane. «J’aime tout ce que j’ai vu de ce garçon. Il n’a pas peur… L’une de ses grandes forces réside dans la façon dont il est à l’aise avec ses deux pieds », a déclaré le spécialiste dans The Sun. «C’est toujours un pari de précipiter un adolescent dans l’équipe du tournoi. Mais s’il continue d’impressionner comme il l’a fait, alors qui sait où cela le mènera. »

Solskjaer, cependant, a versé de l’eau froide sur la spéculation et a envoyé un message «sans intervention» à Southgate au sujet de sa star adolescente. “ Je pense que Mason aura une carrière de haut niveau et une longue carrière, mais laissez le garçon s’installer maintenant avant de parler de l’Angleterre et des Euros, car son objectif est juste de jouer plus pour nous et de s’améliorer ”, a déclaré le Norvégien lors de la Conférence de presse d’avant-match des loups.