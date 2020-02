Ole Gunnar Solskjaer espère obtenir les contrats avec Angel Gomes et Tahith Chong

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a parlé de l’avenir des jeunes stars Angel Gomes et Tahith Chong.

Le jeune duo est à la fois sans contrat en juin et a discuté avec d’autres clubs d’un éventuel transfert gratuit à ce moment-là.

Chong a été lié à un certain nombre de clubs italiens, dont la Juventus et l’Inter Milan, son agent ayant eu des entretiens avec des officiels de l’Inter la semaine dernière.

Gomes a également été lié à des clubs de grands noms, dont Barcelone, bien qu’il ne semble pas y avoir eu autant de mouvement en termes de pourparlers solides.

La paire a été exclue de l’équipe itinérante de United à Bruges hier et a plutôt été sélectionnée pour jouer dans un match amical des moins de 19 ans contre les jeunes du même club.

Mais Solksjaer a semblé tendre une branche d’olivier aux starlettes sans voix lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Nous sommes toujours en pourparlers avec eux. Tahith a marqué [in the Under 19 game] et je préfère qu’il joue un jeu plutôt que de s’asseoir dans les gradins, donc il s’assure qu’il est prêt quand il en a l’occasion », a déclaré le manager interrogé sur l’avenir du duo.

“Il a très bien joué contre Wolverhampton en FA Cup et j’étais très content de lui.”

«Les garçons ont de bonnes attitudes. Ce sont des garçons de première classe et nous faisons ce que nous pouvons pour les garder, car dans quelques années, nous pouvons les voir être de très, très bons joueurs. »

Un rapport publié dans The Athletic affirme que Chong demande 35 000 £ par semaine, United ne souhaitant offrir que 25 000 £ environ. Les conseillers de Chong pensaient que les clubs italiens seraient prêts à payer jusqu’à 50 000 €, mais cela n’est pas le cas. L’Inter a offert 24 400 £ pour le joueur de 20 ans – à peu près la même chose que l’accord sur la table à Old Trafford.

Les honoraires des agents étant également une pierre d’achoppement, les négociations italiennes de Chong vacillent. Couplés au manque d’activité solide des prétendants de Gomes, les Red Devils ont maintenant renouvelé l’espoir de garder les deux jeunes talentueux sans avoir à augmenter les offres qu’ils ont avancées en début de saison.

