Ole Gunnar Solskjaer est le onze de départ le plus titré de la ligue

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a dû faire face à de nombreuses blessures à son équipe cette saison et il est donc difficile de voir qui il aurait préféré jouer par-dessus les autres.

Cependant, il s’est contenté de ce qu’il a bien fait et il est intéressant de voir qui a eu le plus de minutes pour impressionner.

La campagne de United a été en grande partie incohérente mais leur forme a repris de façon spectaculaire depuis janvier, donnant aux fans l’espoir d’une bonne fin de saison.

Malheureusement, dans les conditions actuelles du monde, la ligue a été suspendue temporairement et la dynamique de Solskjaer a donc été brutalement mais naturellement interrompue.

Néanmoins, les Red Devils ont dû utiliser une variété de joueurs cette saison, il y a donc quelques noms surprenants dans le XI ci-dessous.

Ole Gunnar Solskjær 2019-20 Premier League XI basé sur les minutes:

GK: de Gea

RB: Wan-Bissaka

RCB: Lindelöf

LCB: Maguire

LB: Shaw

MRC: McTominay

LCM: Fred

RM: James

AM: Pereira

LM: Rashford

ST: Martial

Banc: Romero, Williams, Matic, Pogba, Lingard, Mata, Greenwood

– UtdArena. (@utdarena) 15 mars 2020

Les quatre derniers et le gardien de but entrent essentiellement dans le onze de départ de Manchester United, il est donc compréhensible de les voir tous obtenir le plus de minutes.

L’absence récente de Scott McTominay en raison d’une blessure et la superbe forme de Nemanja Matic auraient laissé certains croire que le premier manquerait, mais il a néanmoins été crucial pour Solskjaer.

Daniel James et Andreas Pereira ont vu des sorts de mauvaise forme, c’est le moins qu’on puisse dire, mais en raison d’un manque d’options, ils ont joué un rôle important.

Juste sur la base de ce XI, il est facile de voir où United a le plus besoin d’investir et depuis que Bruno a été recruté, cela laisse une position clairement évidente dans la droite qui doit être abordée.