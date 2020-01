Ole Gunnar Solskjaer fait allusion à des débuts imminents pour Bruno Fernandes

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a parlé de la star du Sporting Lisbonne Bruno Fernandes, excitant les fans à propos d’une apparition potentielle au coin de la rue.

Il a été officiellement annoncé plus tôt dans la soirée qu’un accord avait été conclu entre les deux parties pour la sensation portugaise mais il était toujours soumis à quelques conditions.

Les termes personnels et un examen médical devraient être terminés à tout moment et les fans sont ravis de voir Fernandes en action dès que possible.

United affrontera les Wolves samedi et après ce sera la pause hivernale jusqu’à la mi-février, donc les supporters espèrent qu’il sera en vedette ce week-end, sinon ils devront attendre un certain temps.

On s’attend à ce que Fernandes entre directement dans le onze de départ de Solskjaer et il est difficile d’imaginer pourquoi il n’a pas donné la forme de Jesse Lingard et Andreas Pereira.

Solskjær: “Bruno Fernandes prêt à jouer contre les Wolves? Faisons signer le contrat et transférons. Le garçon est en forme et prêt à jouer.” #mulive [bbc]

– utdreport (@utdreport) 29 janvier 2020

Les loups sont connus pour être têtus défensivement, donc s’il y avait un moment où Manchester United avait besoin d’un meneur de jeu, ce serait samedi.

Les hommes de Solskjaer doivent se débarrasser complètement des loups étant leur équipe de talons d’Achille et les battre en matchs tête à tête.

Ce sera également un élément crucial pour gagner dans la course au football européen car les deux équipes se disputent les mêmes places.