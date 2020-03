Ole Gunnar Solskjaer furios avec FA sur le calendrier des matchs

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est furieux de voir la FA sur le calendrier des matches à l’approche du crucial derby de Manchester dimanche.

Le manager est incrédule quant à la raison pour laquelle son équipe a été forcée de jouer jeudi plutôt que mercredi soir en FA Cup, ce qui donne à United 24 heures de temps de récupération de moins que ses voisins.

“Là encore, c’est cette aide que nous recevons de la FA, les 24 heures supplémentaires qu’ils ont eues”, a déclaré le Norvégien lors de la conférence de presse d’avant-match.

«Je ne peux pas croire, quand il y a un derby dimanche, pourquoi nous devons jouer jeudi soir. À quoi ça sert? Cela n’équilibre pas les règles du jeu. »

Le patron a rapidement fait remarquer qu’il pensait que cet inconvénient serait surmonté comme il l’avait été auparavant. «C’était pareil quand nous les avons battus la dernière fois pour être honnêtes, nous avons joué mercredi et ils ont joué mardi. Ces 24 heures sont importantes, donc nous devons être bons à récupérer maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé si United avait déposé une plainte officielle auprès de la FA au sujet du calendrier, le directeur a répondu: «Cela ne sert à rien. Je ne pense pas que ce soit possible. C’est l’un d’eux, on vous dit quand vous allez jouer, mais nous n’avons aucune aide avant celui-ci. »

Alors que le calendrier des matches peut sembler désavantager United, le Norvégien a la chance d’avoir étudié aux pieds du plus grand motivateur de joueurs de l’histoire du football, Sir Alex Ferguson. Sir Alex était un maître dans l’utilisation des préjugés perçus contre les Red Devils pour inspirer une passion supplémentaire à ses joueurs, et Solskjaer essaiera de faire de même en s’alignant contre l’équipe de Pep Guardiola à Old Trafford dimanche.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!