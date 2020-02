Ole Gunnar Solskjaer guide Manchester United en Ligue des champions

Crédit photo: .

Ole Gunnar Solskjaer fait l’objet de critiques depuis sa nomination définitive en mars 2019. Malgré cela, le patron de Manchester United réussit tranquillement à Old Trafford. Son équipe n’est qu’à trois points de la quatrième place, la forme de Chelsea étant au mieux incohérente. Beaucoup de points positifs sont ressortis de cette saison, même si l’ambiance générale autour du club a été aigre.

Ole Gunnar Solskjaer guide Manchester United dans le top quatre

Transferts impressionnants de Solskjaer

La nomination de Solsjaker a vu United changer sa stratégie de transfert. United ne regarde plus vers de l’argent et des signatures de grands noms, plutôt vers des joueurs plus jeunes et affamés. Ce n’est pas une surprise. Solsjkaer veut superviser une reconstruction majeure de l’équipe de Manchester United.

Les acquisitions réalisées depuis l’été en disent long sur le travail que fait Solskjaer. Dan James a rejoint Swansea City pour 15 millions de livres sterling. Recruté en tant que joueur d’équipe, James a intensifié ses efforts au besoin et a impressionné en quelques instants. Son rythme brut provoque des problèmes avec les défenseurs, et bien que son produit final doive être développé, le Gallois a impressionné lors de sa première saison. Trois buts et six passes décisives sont un retour sain pour quelqu’un qui n’a que 24 apparitions en Premier League et à 21 ans, ne fera que s’améliorer.

Aaron Wan-Bissaka a été une révélation depuis son arrivée à Crystal Palace en été. Venu avec une réputation pour sa capacité de tacle, le joueur de 21 ans n’a pas déçu. Ses 3,8 plaqués et deux interceptions pour 90 sont plus que quiconque à United. Pour ce qui lui manque de positionnement, sa vitesse de récupération fait plus que compenser. Bien que sa capacité d’attaque soit discutable, il s’améliore dans ce département. Son aide pour Anthony Martial à Stamford Bridge a été très précise et montre que le coaching de Solskjaer fait des merveilles.

Harry Maguire était le grand signataire de l’argent l’été dernier. Rejoignant Leicester pour 80 millions de livres sterling, il était vital qu’il se lance dans la course. L’homme de match contre Chelsea lors de ses débuts l’a assuré. Depuis, Maguire a été un atout solide, menant bien la ligne de fond et commandant dans les airs. Il sera débattu si le prix en valait la peine, mais Solskjaer a certainement fait appel à la bonne personne.

Bruno Fernandes n’a disputé que trois matchs mais ressemble à une acquisition phénoménale. Il a impressionné contre les loups, bien que d’une position plus profonde. Mais c’est à Stamford Bridge et contre Watford qu’il s’est montré prometteur. Bruno a comblé le vide d’être l’étincelle créative entre le milieu de terrain et l’attaque. Avec deux passes déjà, cela signifie que toutes les signatures de Solskjaer ont été couronnées de succès, un vrai signe de promesse pour l’avenir.

Solskjaer – Un Big Game Manager

Si Ole Gunnar Solskjaer a hérité d’une technique d’entraînement de Sir Alex Ferguson, c’est la mentalité du grand jeu. Son record a été impressionnant face aux meilleurs joueurs. Non seulement il a battu Manchester City de Pep Guardiola deux fois cette saison, mais il est également le seul entraîneur à avoir marqué un point à Liverpool. C’est incontestable.

La mentalité requise pour un grand match vient de l’entraîneur. Le moindre détail tactique. La dernière discussion d’équipe. Les substitutions. Toutes ces décisions signifient plus dans les grands jeux que dans les petits jeux. Le record d’Ole parle de lui-même.

United a fait exploser Chelsea de Frank Lampard lors du premier match de la saison. Depuis, il a battu Chelsea deux fois de plus. Un nul contre l’implacable Liverpool et la victoire sur son prédécesseur Jose Mourinho et son équipe de Tottenham montrent que Solskjaer sait comment tirer le meilleur parti de son équipe à la grande occasion. Qui pourrait oublier cette nuit à Paris? Le plus gros test. La tactique de Solskjaer a vu United l’emporter à nouveau.

Même si United a lutté contre des clubs plus petits, tout le blâme n’est pas à la porte de Solskaer. Lorsque vous faites face à des défenses à faible bloc, cela se résume généralement à une brillance individuelle et à une pression implacable pour les briser. Alors que Solskjaer a supervisé quelques mauvais matchs cette saison, pensez à Burnley, Newcastle et Bournemouth, on peut affirmer qu’il n’y avait pas de créativité dans le camp.

La signature de Bruno Fernandes a corrigé ce problème, comme le montre le montage de Watford. Il a créé le but étonnant de Martial, jouer le ballon en avant alors qu’avant de rejoindre, il était rare de voir un joueur de United jouer une passe en avant. Solskjaer doit être critiqué pour avoir réussi à faire entrer un joueur créatif.

Un travail en cours

Il faut dire que le règne d’Ole est loin d’être parfait. Loin de ça, en fait. Il y a eu des décisions discutables et des résultats décevants en cours de route. Cela dit, il y a beaucoup de signes positifs.

Depuis l’ère Ferguson, United n’a terminé que deux fois parmi les quatre premiers. Exiger soudainement que le top quatre soit l’attente minimale avec une équipe sans doute plus faible est injuste. Malgré ces circonstances atténuantes, United n’a que trois points de retard sur Chelsea et semble s’améliorer. Toujours en FA Cup, toujours en Europa League, atteignant la demi-finale de la League Cup. Toutes les réalisations jusqu’à présent cette saison. Il reste à voir si le football de la Ligue des champions reviendra à Old Trafford la saison prochaine, mais si c’est le cas, alors le patron de United mérite beaucoup de crédit.

