Ole Gunnar Solskjaer identifie trois signatures d’été pour Manchester United

Hier, lors de la conférence de presse après la victoire de Manchester United sur la ville voisine d’Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré: “Nous savons qu’il nous manque un, deux ou trois joueurs et une certaine expérience pour être considéré comme un prétendant au titre.”

Il y a également eu un certain nombre de rapports récemment selon lesquels Paul Pogba pourrait, contre toute attente, décider d’engager son avenir à Manchester United, réduisant considérablement le besoin de renforts au milieu de terrain dans la première équipe.

Alors, de quelles positions parle Solskjaer quand il dit qu’il doit se renforcer?

Défensivement, United commence à avoir l’air solide. Il y a de solides sauvegardes pour David de Gea dans Dean Henderson et Sergio Romero. Aaron Wan-Bissaka a pour doublons Diogo Dalot et Tim Fosu-Mensah. Nous avons l’excellent partage des responsabilités entre Shaw et Williams à l’arrière gauche.

Il y a peut-être encore quelques points d’interrogation autour des positions de centre arrière et il y a eu des rapports liant les Red Devils à Kalidou Koulibaly à Naples. Vous pouvez voir la nécessité d’un général là-bas. Mais est-il nécessaire quand on voit l’excellent Eric Bailly faire son retour et quand on sait qu’Axel Tuanzebe attend aussi dans les coulisses? Si la propension aux blessures n’est pas un facteur, il y a certainement maintenant de la force en profondeur et il est peu probable que ce soit l’une des trois positions que Solskjaer souhaite augmenter.

Si Pogba devait rester, il y a sans doute une force en profondeur au milieu de terrain également. Nemanja Matic vient d’accepter de rester à Old Trafford et Fred est devenu presque imparable cette saison. Alors United a maintenant Matic, Pogba, Fernandes, McTominay et Fred en compétition pour les trois rôles de milieu de terrain (ou deux de milieu de terrain et un numéro dix), avec l’incroyable James Garner frappant à la porte pour s’impliquer davantage la saison prochaine. Disons que United a acheté sa cible tant convoitée James Maddison à Leicester City, par exemple. Avec tout le monde en forme, qui lui ferait place?

Peut-être que lorsque Solskjaer dit que nous devons en signer deux ou trois de plus, il suppose déjà que Pogba sera parti et devra être remplacé. Sinon, le milieu de terrain central ne sera peut-être plus une grande priorité, bien que faire venir une perspective de premier plan comme la sensation de 16 ans de Birmingham City, Jude Bellingham, puisse être une cible à nourrir pour l’avenir.

Jack Grealish d’Aston Villa, un ailier gauche, est une autre cible des Reds. Mais avec Anthony Martial transformé depuis l’arrivée de Bruno Fernandes, Marcus Rashford au retour et Mason Greenwood grandissant de jour en jour en attaquant de classe mondiale, vous avez déjà trois superbes joueurs qui se battent pour deux positions. Alors, qui laisseriez-vous tomber pour faire place à l’homme de la Villa? Bien sûr, Grealish serait bien d’avoir, mais serait-il une priorité pour le manager à ce stade?

Malgré cet embarras de richesses talentueuses à l’avant, Odion Ighalo a déjà démontré la nécessité d’un autre type d’attaquant. Là où la tactique exige un type d’attaquant plus traditionnel qui peut jouer dos au but, United fait défaut. Donc, à moins que le déménagement du Nigérian ne devienne permanent à la fin de cette saison, un avant-centre de ce type pourrait bien être l’une des signatures dont parle le manager.

La seule priorité pour Solskjaer doit être de combler le trou béant de l’aile droite. Il n’y a pas un seul ailier droit naturel dans l’équipe et la position est occupée par des gens comme le gaucher naturel Dan James, l’attaquant naturel Mason Greenwood, le numéro naturel 10 Juan Mata ou le vendeur de vêtements naturels Jesse Lingard. C’est pourquoi United doit tout faire pour signer le Jadon Sancho du Borussia Dortmund et il doit y avoir des plans B et C dans l’oléoduc si United ne le signe pas.

Ce sont donc les trois signatures que Solskjaer a probablement en tête: l’ailier droit, l’avant-centre et une jeune perspective de classe mondiale à traverser. Autrement dit, en supposant que Pogba reste…

