Ole Gunnar Solskjaer ‘impitoyable’ dans le limogeage du mentor de David de Gea

La nature “impitoyable” du manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pourrait expliquer en partie la mauvaise forme du gardien de but David de Gea, selon un article du Times.

Le journal rapporte que Solskjaer a effectivement rétrogradé l’entraîneur des gardiens de Gea et son bon ami Emilio Alvarez en nommant un “entraîneur des gardiens de but senior” au-dessus de sa tête avant de finalement le limoger en septembre.

Selon le Times, «dès qu’il décide que vous n’êtes pas engagé ou n’avez pas d’influence négative, [Solskjaer] va vous larguer. “C’est ce qui s’est passé dans le cas d’Alvarez.

L’entraîneur aurait «profité du bar ouvert 24h / 24» alors que United était à Perth, en Australie, lors de la tournée estivale de la saison dernière, «et a été vu une fois tenir la cour bien après 4 heures du matin».

Des sources ont déclaré au point de vue que cela “concernait certains membres du personnel présents, qui pensaient qu’Ole Gunnar Solskjaer serait d’un mauvais avis” et que “ses nuits tardives n’étaient pas la seule raison pour laquelle l’Espagnol est parti mais cela ne l’a pas beaucoup aidé non plus.”

C’est peut-être une coïncidence si Solskjaer a attendu que de Gea signe son nouveau contrat le 16 septembre avant de renvoyer Alvarez le 28 septembre, mais le timing est curieux. Il se pourrait que le patron s’assure que l’avenir de de Gea au club soit sûr avant de risquer de le bouleverser en renvoyant son mentor et sa confiance.

Il est vrai que De Gea a fait des bévues de haut niveau vers la fin de la saison dernière qui ont coûté des points United dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Mais au début de cette saison, en plus de permettre à un tir doux de Patrick van Anholt de le battre au poteau proche contre Crystal Palace, l’Espagnol semblait être de retour sur la bonne voie avant le renvoi d’Alvarez.

La forme de De Gea depuis le départ de l’entraîneur, en revanche, a clairement plongé et à la suite d’une erreur flagrante contre Everton le 1er mars, l’ancien joueur d’Arsenal Ian Wright a déclaré qu’il pensait que le licenciement d’Alvarez était une raison clé pour le joueur de 29 ans. mauvaises performances.

Wright a commenté lors du match du jour 2 que la relation entre le gardien de but et l’entraîneur est «massive, honnêtement la relation avec David Seaman et Bob Wilson [at Arsenal], c’était presque télépathique dans ce qu’ils faisaient ».

«Les gardiens de but, vous avez besoin de ce type. Ce mec est comme votre confident, il est tout. »

“Donc, si vous perdez quelqu’un d’aussi important, qui fait partie intégrante de ce que vous faites, cela va avoir un certain effet sur vous, donc je vais vous donner [De Gea] absolument. “

Alvarez et De Gea ont commencé leur travail ensemble à l’Atletico Madrid et le numéro un de United a crédité son entraîneur de l’avoir aidé à devenir l’un des meilleurs gardiens du monde. Il a été largement rapporté que José Mourinho avait amené Alvarez à United en juillet 2016 pour aider De Gea à rester heureux et à s’installer à Old Trafford.

Solskjaer, cependant, ne voit clairement pas la nécessité de cette relation et a démontré sa volonté de se débarrasser de quiconque, joueur ou entraîneur, qui donne le mauvais exemple au club.

En tant que joueur, le surnom du Norvégien était «le bébé assassin». Peut-être que cette épithète est aussi appropriée pour Solskjaer l’entraîneur que pour Solskjaer le joueur.

