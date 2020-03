Ole Gunnar Solskjaer l’emporte sur Manchester City

Crédit photo: .

Ole Gunnar Solskjaer a déployé des tactiques uniques qui se sont avérées cruciales pour que Manchester United bat Manchester City lors du derby dimanche. C’était une victoire vitale car elle a permis aux Red Devils de grimper la table de la Premier League.

Ole Gunnar Solskjaer Tactics Trump Man City

Formation

La formation choisie pour le derby de Manchester par Solskjaer était essentielle à la victoire de United. Sur le papier, c’était un 3-4-3 ou un 3-4-1-2, mais c’était en fait beaucoup plus compliqué que ça. La formation était très fluide, permettant à United de s’asseoir défensivement et de gaspiller la possession de City, mais lorsque les Reds ont gagné le ballon, toute l’équipe a bondi en avant et a changé de formation, pour permettre des compteurs plus dangereux.

En défense, United jouait un 5-2-1-2, avec ses milieux de terrain extérieurs retombant dans la défense, et les milieux de terrain centraux jouant des rôles un peu plus défensifs. Les milieux de terrain extérieurs étaient Aaron Wan-Bissaka et Brandon Williams, qui sont généralement dans la ligne défensive, ils ont donc pu se retirer et jouer confortablement.

D’un autre côté, ces deux joueurs sont également formidables pour jouer au milieu de terrain en raison de leur rythme et de leur vision. Ces deux joueurs faisaient partie intégrante de la formation en raison de leur capacité à jouer à la fois en attaque et en défense.

Personnel

Daniel James était le nom le plus surprenant de l’équipe. Il n’a pas été cohérent et n’est nommé que quelques semaines. Cependant, Solskjaer avait de bonnes raisons de l’inclure dans l’équipe. L’atout le plus précieux de James est son rythme fulgurant, qui a été grandement utilisé dans ce jeu.

Après que City ait perdu le ballon, ils aiment appuyer agressivement pendant les premières secondes, pour s’assurer qu’ils ne sont pas pris sur le comptoir. Pour contourner cela, Solskjaer a placé Dan James dans une position où il pourrait recevoir de longues balles. Après avoir reçu, il utiliserait son rythme pour battre facilement Oleksandr Zinchenko et Nicholas Otamendi pendant des moments en tête-à-tête. James enverrait ensuite des croix à Anthony Martial, qui jouait en tant qu’homme cible. Cela a permis à United de contourner plusieurs lignes défensives de la ville et de se briser sur le comptoir.

Tactique

United a permis à City de conserver la majorité de la possession, sachant que la possession ne signifie pas nécessairement des buts. United n’avait que 27% de possession et pourtant ils avaient plus de tirs et plus de tirs cadrés que City. City a effectué 754 passes dans le match, contre les 292 de United. Cependant, les passes de United ont toutes été productives, divisant les lignes défensives et progressant. D’un autre côté, City a été étouffé par la formation et le plan de match de United, obligé de faire beaucoup de passes latérales et arrière improductives.

Lorsque United a finalement remporté la possession, ils se briseraient rapidement sur le comptoir et enverraient de longues balles à James et Martial, en utilisant leur rythme. Les Red Devils ont également profité de la largeur de City pour attaquer, afin qu’ils puissent contrer rapidement les lacunes.

Le but de Martial sur le coup de pied arrêté de Bruno Fernandes semblait avoir été tiré directement du terrain d’entraînement. Bruno a jeté un laissez-passer par-dessus le mur à Martial, qui n’était pas surveillé, et il a fracassé Ederson à son poste le plus proche. Martial a commencé sa course tôt, et Bruno a semblé lire la pièce parfaitement, faisant croire aux téléspectateurs que c’était prévu.

