Ole Gunnar Solskjaer Manchester United est-il dans une fausse position?

La Premier League étant temporairement suspendue, le moment semble idéal pour analyser les effets d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United.

Le légendaire Norvégien a certainement eu ses hauts et ses bas, ses critiques et son soutien indéfectible, il peut donc parfois être difficile de résumer son travail à Old Trafford.

Une statistique semble menacer que le plus, mais au moins Solskjaer puisse se détendre étant donné que ses critiques se sont tus récemment.

United a récemment effectué une course sans défaite qui ne lui a laissé que trois points de plus que la quatrième place.

Alors que des rapports ont fait surface affirmant que le conseil d’administration ne le licencierait pas, les fans seront déçus si le football de la Ligue des champions n’est pas atteint.

Maintenant, bien sûr, cela devrait être pris avec une pincée de sel étant donné que l’on ne peut traiter qu’avec la ligue dans laquelle il joue, donc cette statistique ne peut pas être utilisée comme seule raison d’attaquer Solskjaer.

Il y a beaucoup de signes qu’il a fait un travail brillant, en particulier sur le marché des transferts, il n’y a donc aucune raison de douter pleinement de lui.

Cependant, dans le même temps, il faut dire que Solskjaer bénéficie d’une ligue particulièrement incohérente et faible cette saison.

Il n’y a pas de honte à cela, mais cela a joué en sa faveur étant donné qu’il a obtenu le moins de victoires à ce stade de la saison au cours des dix dernières années.

Solskjaer a également fait face aux deuxièmes défaites et deuxièmes nuls; si la saison avait été différente avec les mêmes points, il aurait peut-être déjà perdu son emploi.

Même la malheureuse campagne de David Moyes a rapporté trois points de plus, ce qui, curieusement, lui aurait valu la quatrième place de cette campagne.

