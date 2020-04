Ole Gunnar Solskjaer met ses éclaireurs en mission admirable

Les fans de Manchester United seront ravis de savoir quel type de joueurs Ole Gunnar Solskjaer aurait demandé à ses éclaireurs de viser.

Le légendaire Norvégien a bien investi depuis son arrivée à Old Trafford en signant Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Daniel James et Bruno Fernandes en permanence et Odion Ighalo en prêt.

Toutes ses recrues ont connu un certain succès, Wan-Bissaka, Maguire et Fernandes, en particulier, pénétrant directement dans le onze de départ des États-Unis.

L’ancien homme de Leicester City est également le nouveau capitaine du club après le départ d’Ashley Young et cela a été son impact.

Ighalo et James ont également eu leurs moments, servant leurs objectifs ainsi qu’ils fournissent une profondeur bien nécessaire à une équipe épuisée.

Selon l’Evening Standard, Solskjaer a dit à ses éclaireurs de rechercher des stars qui sont «humbles et arrogantes avec un facteur X» alors qu’il vise à signer jusqu’à trois joueurs lors de cette prochaine fenêtre de transfert.

Dans ce même rapport, il affirme que ces attributs sont ce qui a conduit l’ancien homme de Molde à donner la priorité à la signature de la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho.

Cependant, il sera intéressant de voir si les Red Devils ont encore de l’argent pour deux autres signatures s’ils cassent la banque de la star de la Bundesliga.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? répondez à notre quiz ci-dessous.