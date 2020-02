Ole Gunnar Solskjaer ne convainc pas sur l’avenir de Man United de Paul Pogba

Ole Gunnar Solskjaer a encore une fois dû répondre à un déluge de questions sur l’avenir de Paul Pogba à Manchester United.

Au bout d’une semaine, lorsque l’agent de Pogba, Mino Raiola, a de nouveau déclaré aux journalistes que le joueur voulait retourner en Italie, Solskjaer a été contraint de répondre lors de la conférence de presse d’avant-match du manager avant le match de ce soir à Stamford Bridge.

Le joueur de 26 ans approche de la condition physique mais ne s’est pas rendu à Marbella avec le reste de l’équipe pour le camp d’entraînement par temps chaud de la semaine dernière. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Solskjaer a répondu: «Je n’ai pas à justifier chaque décision. Paul est toujours sur son programme de récupération, décollant de son casting, donc quand il sera de retour avec nous, nous l’intégrerons. [He’ll be back] bientôt je l’espère. Il a commencé à courir sur le tapis roulant alors il se rapproche – ça a été un long trajet donc j’espère que nous pourrons le revoir bientôt … Il est ici et aux alentours [at Carrington]. Et bien sûr, je l’aurais bien fait ailleurs. »

«Paul est un joueur important pour nous, mais nous apprenons aussi beaucoup sur les autres. Certains joueurs ont vraiment pris leurs responsabilités et ont montré ce qu’ils pouvaient être et ce qu’ils étaient pour Man United. C’est malheureux si vous blessez l’un de vos meilleurs joueurs, bien sûr, mais ce n’est qu’une partie de cela, une partie d’être ici. Je ne peux pas me sentir désolé pour moi parce que nous avons eu toutes ces blessures – nous construisons une équipe qui peut faire face à cela. »

Le manager a également été demandé spécifiquement si Pogba jouerait à nouveau pour United cette saison. Sa réponse était loin d’être convaincante. “Bien sûr, je voudrais dire que dès qu’il sera en forme, il sera assez bon pour jouer et je suis sûr que Paul est désespéré de jouer à nouveau pour nous.”

Il a ajouté: «En tant que joueur, la dernière chose que vous voulez, c’est d’être blessé et de ne pas pouvoir contribuer à votre équipe. Paul est footballeur et il veut jouer au football. Il sait qu’il doit travailler dur maintenant pour revenir à son meilleur niveau car il est absent depuis si longtemps. C’est aussi un défi pour lui de retrouver sa forme. C’est une période difficile de votre carrière, mais cela fait partie intégrante d’être un joueur. »

Pogba lui-même a récemment publié des photos de son entraînement de récupération sur Instagram et a fourni un calendrier probable pour son retour dans la première équipe, indiquant qu’il pourrait être en forme pour le derby de Manchester le 8 mars ou pour le match des Spurs le 15.

