Ole Gunnar Solskjaer n’est pas optimiste quant à la forme physique de Marcus Rashford

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a porté un énorme coup aux fans en admettant qu’il n’était pas du tout optimiste quant à la forme physique de Marcus Rashford avant l’affrontement contre Liverpool.

Alors que la légendaire équipe norvégienne est perdante pour le derby, les supporters espèrent toujours être la première équipe à battre les hommes de Jurgen Klopp en championnat cette saison.

United est la seule équipe que Liverpool n’a pas réussi à battre également et il y a donc espoir qu’ils puissent tenir la distance cette fois-ci.

Rashford était l’homme qui a attrapé le but lors du match nul 1-1 plus tôt cette saison et donc, le fait qu’il soit potentiellement absent de l’alignement pourrait nuire aux chances de Solskjaer.

Néanmoins, il reste beaucoup de matches cette saison et il serait idiot de risquer le jeune international anglais, car cela pourrait se terminer en catastrophe.

Ole: «Marcus aura plus de contrôles et de traitements aujourd’hui mais je ne retiens pas mon souffle. Je pense qu’il ne serait pas prêt, mais il reste 48 heures, alors voyons. “#Mufc [BBC]

– United Xtra (@utdxtra) 17 janvier 2020

Les Red Devils n’ont qu’à regarder comment la forme physique de Paul Pogba a été mal gérée et comment ils ont dû faire face à son retrait de l’équipe première depuis si longtemps.

Le travail de Solskjaer ne serait peut-être pas tellement en jeu si le Français avait été disponible plus souvent car il s’est avéré être un instrument à chaque fois qu’il joue.