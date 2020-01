Ole Gunnar Solskjaer nie avoir mal géré la blessure de Marcus Rashford

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est intervenu rapidement pour répondre à ceux qui l’accusaient, au club et au personnel médical, d’avoir mal géré la santé de Marcus Rashford.

Le sensationnel diplômé de l’académie manquera une partie de la saison en raison d’une double fracture de stress dans le dos, certains anciens joueurs suggérant qu’il pourrait être absent pendant des mois.

Solskjaer avait précédemment insisté sur le fait que ce serait autour de six semaines, mais étant donné la confusion, cela a soulevé des questions sur la façon dont Rashford a été géré.

Selon certaines informations, le jeune Anglais portait déjà une seule fracture de stress lorsqu’il a été amené contre les Wolves et pourtant il était toujours autorisé à figurer.

D’autres rapports ont affirmé que ce problème, ainsi qu’un fragment osseux flottant dans sa cheville, étaient des problèmes connus depuis jusqu’à 11 mois, ce qui serait évidemment absolument ridicule.

Selon Manchester Evening News, Solskjaer a déclaré: «Il n’a pas eu cette blessure avant, non. Il s’est plaint un peu après la dernière fois que nous avons joué à Burnley, il l’a ressenti la première fois.

«Et nous l’avons géré du mieux que nous pouvions alors. Il avait quelques jours de congé pour se faire soigner, il a été retiré des matchs et n’a pas commencé chaque match et, tout à coup, c’était une nouvelle blessure. Donc, il n’avait pas eu de blessure avant, non. “

Que la nouvelle soit vraie ou non, Solskjaer allait toujours nier que c’était le cas car ce serait trop embarrassant pour le club de l’admettre.

Les fans se demandaient plus tôt pourquoi Paul Pogba cherchait un conseil médical extérieur et il semble maintenant que cela ait un sens.

Pour aggraver les choses, Manchester United n’est pas suffisamment préparé pour faire face à la blessure de Rashford en termes de profondeur ou de qualité de l’équipe pour le remplacer.