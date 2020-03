Ole Gunnar Solskjaer optimiste sur la blessure de Harry Maguire

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, n’a pas participé à la victoire 3-0 sur Derby et alors que les fans pensaient initialement qu’il était reposé, Ole Gunnar Solskjaer avait révélé qu’il avait frappé.

Le talentueux Anglais a été au cœur des plans défensifs du légendaire Norvégien et toute période d’absence prolongée pourrait donc être préjudiciable.

Maguire a apparemment joué tous les matchs à sa disposition, mais le coup qu’il a ramassé ne semble pas provenir de la fatigue.

L’ancien homme de Leicester City a désespérément besoin de United alors qu’ils entrent dans la dernière partie de la saison qui comprend des matchs difficiles à venir.

À savoir l’affrontement de Manchester City ce dimanche et c’est encore plus crucial que d’habitude étant donné la façon dont une victoire mettrait les hommes de Solskjaer bien dans leur poursuite pour terminer parmi les quatre premiers.

Solskjær: “Harry Maguire s’est retourné sur la cheville. Nous espérons que oui [that he will play against Manchester City in the derby at the weekend]. Je n’allais pas le reposer aujourd’hui mais je pense qu’il ira bien. “#Mulive [bt]

– utdreport (@utdreport) 5 mars 2020

Il semble que même si Maguire n’est pas en forme, Solskjaer le jouera et bien que cela soit incroyablement risqué, c’est une décision quelque peu compréhensible.

Les footballeurs jouent tout le temps avec peu de soucis et frappent et Manchester United a une bien meilleure chance d’obtenir un résultat avec le joueur de 27 ans sur le terrain.

Eric Bailly n’est pas encore en pleine forme physique alors que Victor Lindelof n’a pas encore connu le meilleur des saisons.