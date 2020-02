Ole Gunnar Solskjaer reproche au ballon la mauvaise performance de Man United

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a blâmé le ballon pour la mauvaise performance de son équipe contre le Club de Bruges la nuit dernière.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-match, Solskjaer a déclaré: «Les conditions, avec le terrain et la balle, ont rendu les conditions difficiles. Le ballon est différent et difficile à jouer, mais c’est la même chose pour les deux équipes. Il est léger – vous devriez en obtenir un et l’essayer. »

Le Norvégien n’est pas normalement une excuse mais a produit à cette occasion un bouchonneur absolu dont son prédécesseur José Mourinho aurait été fier.

Les commentaires du manager sont encore le signe le plus clair que la pression commence à s’exercer sur lui.

Il s’est également plaint de la météo, disant: «C’est la même chose pour les deux équipes, bien sûr. Mais les conditions n’étaient pas agréables, le vent et la pluie. »

L’homologue de Solskjaer, l’entraîneur-chef de Bruges, Philippe Clement, a déclaré: «Nous recevons les ballons de l’UEFA, donc ce n’est pas notre ballon. Dans les matchs de la Ligue Europa, ce sont les mêmes balles, donc je ne vois pas de problème avec ça. »

Clément a également estimé que son équipe aurait dû avoir un penalty et que Sergio Romero aurait dû être expulsé après que l’Argentin ait semblé faire tomber Emmanuel Dennis à la troisième minute. “Pour moi, c’est une sanction claire”, a déclaré le Belge. “Si je vois les images et dans certains pays, c’est un carton rouge, si vous avancez deux pieds contre la jambe de quelqu’un, c’est un carton rouge.”

Le match nul en Belgique donne à United un but à l’extérieur et les laisse aux commandes pour le match retour jeudi prochain à Old Trafford.