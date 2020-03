MANCHESTER, ANGLETERRE – 11 mars: Manager Ole Gunnar Solskjaerof Manchester United en action lors d’une première session de formation en équipe au complexe d’entraînement Aon le 11 mars 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

Ole Gunnar Solskjaer a bien démarré sa carrière de manager à Manchester United. Les Reds étaient invaincus lors des 12 premiers matchs de la Premier League en Norvège en tant que manager interne – en remportant dix. Ces premiers résultats ont conduit l’ancien joueur de United à devenir le manager à plein temps.

Cependant, les Red Devils ont parfois semblé très pauvres sous Solskjaer, avec un manque d’idées et de modèles dans leur jeu. Bien qu’ils aient récemment été en forme, les gens se demandent encore si Ole Gunnar Solskjaer réussira à Manchester United?

Ole Gunnar Solskjaer réussira-t-il à Manchester United?

Gestion de l’homme

La gestion de l’équipe par Ole Gunnar Solskjaer a été bonne; contrairement à la façon dont l’ancien manager de United Jose Mourinho a travaillé. Solskjaer soutient complètement ses joueurs publiquement. Par exemple, plus tôt dans la saison après avoir perdu contre Liverpool 2-0, Solskjaer a déclaré ce qui suit:

“Nous avons perdu contre Liverpool, une équipe qui, selon vous, est fantastique et nous avons été dans le match jusqu’au dernier coup de pied, pour moi, c’est un pas en avant.”

“Bien sûr, nous sommes déçus de perdre le match, nous ne voulons pas être derrière eux en championnat, mais certains signes montrent que nous sommes sur la bonne voie.”

De telles citations frustreront de nombreux fans, mais le manager de United ne fait de bouc émissaire personne de son côté, même s’il sait qu’ils ne sont probablement pas assez bons. Contrairement à ce que Jose Mourinho avait dit:

“À Séville, il y a beaucoup de joueurs qui joueraient dans mon équipe.” après avoir été éliminé par Séville en Ligue des champions.

Ce soutien public des joueurs a clairement mis l’équipe derrière le manager, avec plusieurs joueurs tels que Marcus Rashford qui se sont manifestés et ont montré le soutien du public à leur manager. Une partie réussie aura besoin de ce type de relation avec son manager.

Côté tactique du jeu

On a demandé à Solskjaer s’il était un assez bon entraîneur pour United et s’il pouvait appliquer un style de jeu. Il est le manager depuis plus d’un an maintenant et encore, l’équipe a à peine montré une progression tactique contre les “petites équipes”.

Mais le Norvégien a un très bon record de match, remportant 17 points contre les «six premiers» cette saison. Il montre sa capacité tactique dans ces jeux, mais elle doit se développer contre les équipes avec un bloc plus profond. L’équipe s’adapte également lentement à l’intensité à laquelle le manager veut qu’ils jouent.

Le manager peut évidemment s’améliorer dans l’aspect tactique du jeu, mais il n’en a pas forcément besoin.

Faire venir des joueurs avec une qualité comme celle de la nouvelle recrue Bruno Fernandes masquera le manque de modèles et de jeu de construction de l’équipe de Solskjaer, alors que l’équipe a du mal à briser un bloc bas. Cela permettra à Solskjaer de se concentrer sur son jeu et sa gestion des hommes, alors qu’il excelle dans ces domaines.

Sera-t-il réussi?

Le manager a clairement des défauts et n’est peut-être pas le meilleur homme pour le poste. Cependant, il peut très certainement réussir en tant que manager chez United.

Solskjaer est un solide manager et peut clairement gagner une bataille tactique dans les matchs importants. Tant que United continue de le soutenir avec plus de signatures de qualité comme Fernandes afin qu’il puisse battre les blocs bas, il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas réussir au club de football en tant que manager.

