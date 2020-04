Ole Gunnar Solskjaer salue le retour potentiel de Marcus Rashford et Paul Pogba

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a donné aux fans un certain espoir dans le retour potentiel de Marcus Rashford et Paul Pogba d’une blessure.

Les deux joueurs clés ont été absents pendant différentes périodes cette saison, mais tous deux ont subi des blessures graves.

Rashford semblait être sur le point d’avoir une saison record avant d’être exclu, mais il pourrait encore récupérer quelque chose s’il pouvait être jugé apte à la reprise de l’entraînement.

Pogba a raté de gros morceaux de la saison en raison d’une blessure récurrente, mais on pense qu’il a finalement surmonté ce problème et qu’il peut donc encore avoir un rôle à jouer cette saison.

Les fans de United espèrent que si la saison reprend, la paire excitante pourra jouer son rôle car cela se traduira probablement par un top quatre.

Selon Sky Sports, Solskjaer a déclaré: «Paul et Marcus sont sortis, maintenant nous avons encore des matchs, et je pense que tout le monde dans la ligue commencera plus ou moins au même niveau.

«Peut-être qu’ils ont plus de motivation pour continuer, car ils peuvent voir qu’ils seront de retour au même niveau ou même à un meilleur niveau physiquement.

«D’une certaine manière, ils ont eu l’occasion de jouer un rôle plus important cette saison qu’ils ne l’avaient espéré. Et ce sont de grands joueurs pour nous, certains des joueurs les plus importants. »

Solskjaer pense clairement qu’ils sont également essentiels à une bonne fin de saison et les supporters voudront voir Pogba, Rashford, Anthony Martial et Bruno Fernandes sur le même terrain.

Étant donné la séquence invaincue des Red Devils avant la suspension de la ligue, il est probable qu’avec ce type de joueurs dans le même onze de départ, la séquence se poursuivra.

