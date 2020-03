Ole Gunnar Solskjaer s’attend à ce que Paul Pogba reste à Manchester United

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a assuré aux fans que l’avenir à court terme de Paul Pogba était assuré malgré l’incertitude qui l’entourait.

Le talentueux Français a frotté certains supporters dans le mauvais sens avec certains de ses commentaires publics sur le désir d’un nouveau défi et son agent n’a pas aidé les choses non plus.

Pogba a un an pour son contrat avec la possibilité de déclencher une autre année, donc ce n’est pas encore fini.

Cependant, s’il y a jamais eu un moment pour vendre l’ancien homme de la Juventus s’il ne souhaite pas renouveler son contrat, c’est maintenant.

United venait de battre le LASK de manière convaincante en huitièmes de finale de Ligue Europa, mais c’est Pogba qui est à nouveau le sujet de discussion.

Solskjær: “Paul’s [Pogba] notre joueur. Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l’option d’un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [next season]ouais. “#mulive [mirror]

– utdreport (@utdreport) 12 mars 2020

Les Red Devils sont sur une brillante forme de retard et suggèrent qu’une nouvelle ère a commencé sous Solskjaer.

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais il semble que ce soit fini avec le début de la saison.

Si cela s’avère être le cas, alors Manchester United a pris un virage au moment idéal et peut prouver ses références en battant Tottenham ensuite.

Pogba est en course pour être en forme pour ce match et pourrait potentiellement jouer un rôle crucial dans la capture des trois points.