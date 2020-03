Ole Gunnar Solskjaer se débrouille sans Anthony Martial

Manchester United semble être sans joueur clé ou deux pour leur affrontement crucial contre LASK jeudi soir.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa dans l’espoir de passer au tour suivant alors qu’ils poursuivent leur quête de qualification pour la Ligue des champions.

United pourrait atteindre ses objectifs en entrant dans les quatre premiers de la Premier League, mais il est plus sûr de poursuivre sur les deux voies.

Gagner la Ligue Europa signifie se qualifier pour la Ligue des Champions et c’est une voie que Jose Mourinho a exploitée lors de sa première saison en charge.

Solskjaer semble plus hésitant à mettre tous ses œufs dans le même panier et à juste titre, mais seul le temps nous dira si sa décision était sage ou non.

Solskjær: “Paul [Pogba] se rapproche, mais pas encore prêt. Il ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe mais la semaine prochaine, il sera prêt. “#Mulive

– utdreport (@utdreport) 11 mars 2020

Solskjær: “Anthony [Martial] se faire du mal en glissant dans le poteau [vs Man City], il n’est donc pas prêt pour ce match. Avec un peu de chance pour dimanche, mais pas sûr. “#Mulive

– utdreport (@utdreport) 11 mars 2020

Le retour de Paul Pogba après une blessure semble être retardé chaque semaine, mais si cela signifie maintenir sa condition physique à long terme, il vaut la peine de prendre le temps de s’assurer que sa santé va bien.

Anthony Martial est un coup dur mais il valait mieux qu’il se repose avant l’affrontement contre Tottenham et Odion Ighalo aurait dû être donné le départ de toute façon.

Avec un peu de chance, les deux joueurs sont disponibles contre le club de Londres, car cela augmenterait les chances de United de s’enfuir avec les trois points.