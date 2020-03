Ole: «Man United planifie chaque fois que nous reviendrons»

Date de publication: Mardi 31 mars 2020 6:37

Le patron Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait qu’il est parfaitement préparé au retour de Manchester United à l’action.

United, ainsi que le reste de la Premier League et de l’EFL, attendent de reprendre la saison après son report en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le football d’élite en Angleterre a été reporté au plus tard le 30 avril tandis que la Ligue nationale a été arrêtée indéfiniment.

Solskjaer reste en contact avec son équipe et son personnel et sait qu’il est vital de rester prêt à revenir.

“Bien sûr, j’ai l’habitude de les voir tous les jours pendant des heures et des heures, donc c’est différent”, a-t-il déclaré à manutd.com.

«Je reste simplement en contact avec eux sur les groupes et les messages WhatsApp, et nous planifions chaque fois que nous revenons et quel type de sessions pour quand nous commençons.

«Mais c’est tellement inconnu et nous n’avons pas vraiment d’idée et nous ne savons pas à 100% quand nous allons commencer.

«C’est la bonne chose maintenant avec la technologie et nous avons de la chance dans ce sens.

«Nous pouvons rester en contact et nous voir. Nous pouvons envoyer des messages et obtenir une réponse rapidement, et nous pouvons parfois faire des appels téléphoniques à l’ancienne et parler uniquement au téléphone. Nous restons donc en contact régulièrement. »

Mais, pour l’instant, Solskjaer aime passer du temps avec sa famille jusqu’à ce que United puisse jouer à nouveau.

Il a ajouté: “Je vais bien. La famille est bonne. L’un des inconvénients du football est que vous ne passez pas trop de temps avec votre famille et le revers de la médaille, c’est que vous passez beaucoup de temps avec eux. C’était agréable de passer du temps avec eux. “