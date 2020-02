Ole réagit à l’héroïsme de Haaland; allusions au départ de Man Utd pour Ighalo

Date de publication: Mercredi 19 février 2020, 7h37

Ole Gunnar Solskjaer a laissé entendre que Odion Ighalo pourrait être en ligne pour son premier Manchester United débutera contre le Club de Bruges en Ligue Europa jeudi.

Ighalo était une sorte de signature surprise pour United le jour de la date limite en janvier, retournant en Premier League trois ans après avoir quitté Watford pour la Chine.

L’attaquant nigérian est intervenu dans les arrêts de jeu pour ses débuts dans sa victoire contre Chelsea lundi, et Solskjaer pourrait lui donner encore plus d’action jeudi soir, lorsque United visitera le Club de Bruges en Ligue Europa.

“Je ne le dirai pas à l’équipe aujourd’hui, mais nous devrons alterner avec tous les matchs à venir et c’est lui qui pourrait commencer, nous n’avons pas encore décidé à 100%”, a révélé Solskjaer lors de sa conférence de presse d’avant-match.

«Odion est un type d’attaquant différent, un buteur. Nous l’avons vu à l’entraînement; il sait jouer comme avant-centre, c’est un fantastique professionnel et humain.

“Il a déjà ajouté à l’équipe et ils l’ont pris. Nous espérons qu’il s’aiguisera car cela fait un moment qu’il n’a pas joué et il doit faire un peu plus après l’entraînement. Nous devons lui donner autant de temps de jeu que possible. Je suis sûr qu’il va tenter sa chance. “

Avant l’ajout d’Ighalo, un attaquant parti pour United était Erling Braut Haaland, qui a choisi de signer pour le Borussia Dortmund plutôt que de retrouver son ancien entraîneur de Molde.

Solskjaer a contrevenu à sa politique habituelle pour commenter les progrès de son ancien élève, après avoir marqué un doublé en Ligue des champions contre le PSG mardi.

“Normalement, je ne commente jamais mais depuis que j’ai eu Erling, je suis ravi pour lui”, a déclaré Solskjaer. «C’est un garçon de haut niveau pour lequel je veux le meilleur et il a commencé de façon fantastique pour Dortmund. Pour la Norvège, c’est génial, nous avons un attaquant qui peut encore marquer. »

FEATURE: 16 Conclusions: Chelsea 0-2 Man United

La signature éventuelle d’Ighalo était plutôt une mesure d’urgence après que Marcus Rashford ait été exclu pendant plusieurs mois pour une blessure au dos, laissant Solskjaer à court d’options à l’avant.

Il n’est pas encore clair si l’Anglais reviendra ou non à temps pour la fin de la saison, ou l’Euro 2020 après.

“J’espère qu’il joue cette saison”, a admis Solskjaer. «Ce sera juste toucher et aller vers la fin. J’espère que nous pourrons terminer ce tournoi et prolonger la saison.

«Ça prend du temps, je ne suis pas médecin. J’espérais qu’il récupérerait plus vite que ce à quoi il ressemblerait. Encore quelques mois sans aucun doute.

«S’il n’est pas assez en forme, il n’ira pas (en euros).

«Il a eu un scan et c’était peut-être plus grave que ce que nous espérions et attendions. Il se sentait bien quelques jours avant ça.

«Je ne savais pas qu’il fallait du temps pour récupérer. Quand il guérira, il sera plus fort pour cela, donc il est important que nous ne nous précipitions pas. »

Il y a eu moins de nouvelles positives sur le front des blessures pour Paul Pogba, cependant, Solskjaer a nié qu’il pourrait bientôt être de retour à l’entraînement.

“Il n’en est pas encore loin”, a répondu le manager.