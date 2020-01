Ole répond aux critiques de Raiola et à l’engagement de Pogba

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 10h52

Ole Gunnar Solskjaer a répondu aux critiques de Manchester United de l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola.

L’agent italien franc-parler aurait dit à La Repubblica qu’il cesserait d’envoyer ses clients à United, disant qu’ils “ruineraient” même un grand joueur.

Venant dans le contexte de un nouveau revers de blessure pour Pogba, qui sera absent pendant trois à quatre semaines après la chirurgie pour retirer des fragments osseux de sa cheville, les commentaires ont été interprétés par certains comme Raiola cherchant à s’éloigner d’Old Trafford pour Pogba.

“Je peux parler à Paul Pogba (des commentaires de Raiola)”, a déclaré le Norvégien.

«Je ne pense pas que je devrais parler à des agents ou à des agents qui parlent de nous, mais Paul Pogba est notre joueur et les agents sont embauchés par des joueurs, pas l’inverse. Ce ne sont pas des «joueurs d’agents», c’est «nos joueurs».

“Ce dont moi et Paul parlons, je n’ai pas besoin de vous en parler. Ce sera entre nous. »

Solskjaer a insisté sur le fait que la décision de Pogba de subir une intervention chirurgicale pour la nouvelle blessure à la cheville a été entièrement approuvée par le club, affirmant que c’était simplement du “mauvais anglais” de sa part le jour du Nouvel An de dire que c’était le “peuple” de Pogba qui avait été celui recommander une intervention chirurgicale.

L’ancien défenseur de United, Rio Ferdinand, a déclaré mercredi qu’il pensait que Pogba devrait faire une déclaration publique sur son avenir pour remettre les pendules à l’heure, mais Solskjaer n’a pas estimé que c’était nécessaire.

«Paul est très déterminé à revenir, à bien jouer pour nous, et c’est difficile quand vous êtes blessé d’aller parler de toutes sortes. Je pense que son discours doit l’être quand il revient sur le terrain », a-t-il déclaré.

«C’est la chose la plus importante, que nous le remettions en forme. Remettez tout le monde en forme, ramenez Scott McTominay, tout le monde joue.

«Paul est un joueur de premier plan. C’est un très, très bon joueur que nous avons manqué cette saison, mais je pense que les garçons se sont très bien débrouillés sans lui. “

United s’est rendu à Molineux samedi soir pour affronter l’équipe qui les a éliminés en quart de finale la saison dernière.

Les blessures de Pogba et McTominay ont gravement affaibli United au milieu de terrain, et Solskjaer admet que cela met la pression sur Nemanja Matic et Fred.

“Vous pourriez probablement faire face à trois joueurs en rotation, (mais) si vous avez les deux en forme comme nous l’avons maintenant avec Nemanja et Fred, ce sera une tâche difficile pour eux”, a-t-il ajouté.

«Nous devrons simplement leur demander de continuer s’ils le peuvent. Nemanja est absent depuis un certain temps, Paul est absent depuis un certain temps et je pense que Scott McTominay et Fred se sont très bien débrouillés.

«Maintenant, Nemanja est avec Scott dehors et Paul malheureusement pas là. Nous devons juste trouver un moyen. »