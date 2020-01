Ole salue deux stars de Man Utd «absolument les meilleures», laisse présager un transfert

Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait qu’il y avait «beaucoup de points positifs» Défaite 2-0 de Manchester United contre Liverpool à Anfieldet a admis que United pourrait rechercher un accord à «court terme» pour couvrir le blessé Marcus Rashford.

Liverpool a marqué avec sa première véritable tentative du match, alors que Virgil van Dijk n’a pas été mis au défi de propulser la tête de la tête depuis un corner.

Les Reds ont marqué deux autres buts lors de la première mi-temps qu’ils ont dominé.

Et le schéma de jeu était similaire en deuxième période, le but de United étant en état de siège.

Les visiteurs ont progressé lentement dans le jeu et auraient pu égaliser alors qu’Anthony Martial s’est enflammé après un beau jeu de construction des Red Devils.

Mais Mo Salah a scellé la victoire pour Liverpool à la dernière minute alors qu’Alisson a trouvé l’attaquant avec brio, permettant à l’Egyptien de traverser et de faire glisser le ballon sous David de Gea.

Solskjaer a déclaré à Match of the Day: «Les joueurs nous ont tout donné. Aujourd’hui, nous nous sommes accrochés un peu au début de la seconde moitié, mais les 25-30 dernières minutes, nous les avons pressés et repoussés.

«Je suis déçu de concéder un corner et du dernier coup de pied – mais de nombreux points positifs.

«Je sentais qu’en deuxième mi-temps, nous avons très bien performé contre une bonne équipe et à un endroit difficile.

«Nous n’avions pas de qualité avec notre finition ou notre dernière passe. Fred était absolument top et David de Gea. En équipe, nous avons travaillé ensemble en tant qu’unité. »

Sur la blessure au dos de Marcus Rashford: «Rashford sera absent pendant un certain temps. Il a subi une nouvelle blessure contre les Wolves. Nous ne le verrons pas avant un petit moment.

«Nous recherchons toujours des chances d’améliorer l’équipe – Marcus étant absent pendant un certain temps, nous devons le regarder de près.

«Nous avons eu de nombreuses blessures pour les grands joueurs cette saison. C’est juste une situation malheureuse dans laquelle nous nous trouvons. Nous pourrions également envisager des accords à court terme qui pourraient nous mener à l’été.

“Nous n’avons pas désespérément besoin d’un attaquant, si le bon est là et qu’il nous convient … nous avons des joueurs qui luttent pour le coup.”

