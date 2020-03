Olimpia a vaincu la Défense et la Justice «paraguayennes» à Asunción »Football press

Jeudi 12 mars 2020

Lors du deuxième match du groupe G de la Copa Libertadores, le «roi des coupes» a laissé les trois points à domicile après une victoire serrée de 2-1 contre «Falcon». Le local a profité de sa puissance dans le jeu aérien et a su vaincre l’expulsion d’Emmanuel Adebayor dans les 20 dernières minutes.

Dans un différend joué à huis clos par mesure de précaution contre la propagation du coronavirus à Asunción, Olimpia a laissé les trois points à domicile en battant Défense et Justice 2-1 dans un match disputé. Ceux dirigés par Daniel Garnero ont imposé leur hiérarchie et ont liquidé les aspirations du «Falcon» avec deux mégots précis à travers deux coins.

Dans la première étape, Olimpia n’a pas réussi à déployer son jeu et n’a pas causé de problèmes majeurs au gardien de but Ezequiel Unsain. Ce sont les Argentins qui ont dominé une grande partie du match et ont prévenu en premier avec une bonne chance d’ouvrir le compte après 10 minutes. Les deux équipes n’étaient pas bien au moment de la définition et malgré le nombre suffisant de tirs, peu sont allés au but.

De plus, ceux menés par Hernán Crespo ont poursuivi leur tentative de jouer, mais l’inattention dans les balles arrêtées lui a coûté la partie. C’est d’abord Néstor Camacho qui a trouvé le défenseur Carlos Rolón dans les hauteurs, qui a frappé Unsain d’une tête imparable.

Il était 72 minutes et Emmanuel Adebayor, l’une des bonnes figures du «doyen» du football continental, a vu le carton rouge après un coup de pied criminel près du cou d’Enzo Coacci. Olimpia n’a pas reculé et est allé chercher le second pour jouer plus calmement. Dans un autre virage, Brian Montenegro a battu tous les défenseurs de cross-country et a fait 2-0 à 80 ′.

Vers la fin, Marcelo Benítez (90 + 1 ′) a mis un peu de suspense sur le résultat après avoir marqué le rabais pour son équipe après une bonne combinaison de passes dans la zone rivale. Cependant, le résultat a été maintenu et Olimpia s’est retrouvé avec une victoire importante qui lui a permis d’être en deuxième position dans le groupe G avec quatre unités. Tandis que la Défense et la Justice était dernière avec deux défaites.

-Vérifiez les objectifs du match ici:

Así C’est ainsi que le marqueur Rolón s’est ouvert pour @elClubOlimpia contre @ClubDefensayJus par le groupe G des #Libertadores! pic.twitter.com/R5gPwEYj1S

– CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 12 mars 2020

💪 Un autre en-tête et pour fêter ça! Le Monténégro a ainsi marqué le 2-0 de @elClubOlimpia contre @ClubDefensayJus dans les #Libertadores. pic.twitter.com/pAtSR3AWtY

– CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 12 mars 2020

Í Benítez a finalement réduit pour @ClubDefensayJus, mais ce n’était pas suffisant: c’était une défaite de 2-1 contre @elClubOlimpia. pic.twitter.com/jRTSsarAQ7

– CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 12 mars 2020

