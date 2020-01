Olimpique de Nîmes 0 – 1 Stade Rennes

Il Stade Rennes a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre lui Nimes, qui a gagné 0-1 ce mercredi dans la Stade Des Costières. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. Il Olympiade de Nîmes est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté sa querelle par un score de 2-0 à Stade de Reims. Côté visiteurs, le Stade Rennes perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre Olympique de Marseille. Après le score, le groupe Nima est dix-neuvième à la fin du match, tandis que le Stade Rennes C’est le troisième.

15/01/2020

À 21:06

CET

SPORT.es

Pendant la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord ne s’est pas déplacé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour lui Stade Rennes, qui a créé le lumineux dans le but de Adrien Hunou à la 64e minute, terminant le temps établi avec un score définitif de 0-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Loick landre, Kevin Denkey et Haris Duljevic remplacer Anthony Briancon, Renaud Ripart et Lamine Fomba, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Benjamin Bourigeaud, Yann Gboho et Jordan Siebatcheu, qui est entré par Flavien Tait, Adrien Hunou et Mbaye Niang.

L’arbitre a montré un carton jaune à Lamine Fomba par l’équipe locale et Hamari Traore, Romain Salin et Jordan Siebatcheu par l’équipe rennais.

Avec ces trois points, le Stade Rennes Il détenait la troisième place avec 36 points, au lieu d’avoir accès à la Ligue des champions, à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Bernard Blaquart Il était à la dix-neuvième place avec 15 points, en position de relégation en deuxième division.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe Nima affrontera le AS Saint Etienne et, d’autre part, la Stade Rennes il le fera contre lui OGC Nice.

Fiche techniqueOlympique de Nîmes:Paul Bernardoni, Sofiane Alakouch, Anthony Briancon (Loick Landre, min.48), Pablo Martinez, Florian Miguel, Lamine Fomba (Haris Duljevic, min.76), Theo Valls, Lucas Deaux, Renaud Ripart (Kevin Denkey, min.71) , Zinedine Ferhat et Romain PhilippoteauxStade Rennes:Edouard Mendy, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Joris Gnagnon, Faitout Maouassa, Rafinha, Eduardo Camavinga, James Lea Siliki, Flavien Tait (Benjamin Bourigeaud, min.71), Mbaye Niang (Jordan Siebatcheu, min.81), Adrien Hunou ( Yann Gboho, min 80) et Romain SalinStade:Stade Des CostièresButs:Adrien Hunou (0-1, min. 64)