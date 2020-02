Olimpique de Nîmes 2-0 Dijon FCO

Il Nimes a gagné 2-0 contre Dijon lors du match qui a eu lieu ce mercredi dans la Stade Des Costières. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Olympique de Nîmes est venu rencontrer les tempéraments renforcés après avoir remporté la victoire 3-1 contre le AS Monaco. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Dijon FCO il a remporté à domicile 3-0 son dernier match du tournoi contre Brest. Avec cette défaite, l’équipe du Dijonais se place en dix-septième position après la fin du duel, tandis que le Olympique de Nîmes C’est le dix-huitième.

02/05/2020

À 21:06

CET

SPORT.es

Le match a commencé pour l’équipe de Nima, qui a ouvert la lumière grâce à un but de Yassine Benrahou peu de temps après le début du match, en particulier à la 4e minute. Olympique de Nîmes à travers un peu de Nolan Roux sur le bord de la fin, en 44, terminant ainsi la première période avec un 2-0 au tableau d’affichage.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, le match s’est donc terminé avec un résultat 2-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Nimes entré par le banc Lamine Fomba, Haris Duljevic et Antoine Valerio remplacer Theo Valls, Nolan Roux et Lucas Deaux, tandis que les changements Dijon étaient Yassine Benzia, Jordan Marie et Jhonder Cádiz, qui est entré par Stephy Mavididi, Romain Amalfitano e Ibrahim Didier Ndong.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes à Dijon (spécifiquement pour Romain Amalfitano, Ibrahim Didier Ndong et Jhonder Cádiz), alors que l’équipe à domicile n’en a pas vu.

Après avoir terminé le match, le Nimes il a ajouté trois points et occupé la dix-huitième place avec 21 points, au lieu des éliminatoires de permanence, tandis que l’équipe dirigée par Stéphane Jobard Il était à la dix-septième place avec 24 points.

Le lendemain, l’équipe de Nima jouera à l’extérieur contre la OGC Nicetandis que le Dijon FCO il cherchera la victoire dans son stade contre FC Nantes.

Fiche techniqueJeux olympiques de Nîmes:Paul Bernardoni, Gaetan Paquiez, Loick Landre, Pablo Martinez, Florian Miguel, Zinedine Ferhat, Yassine Benrahou, Theo Valls (Lamine Fomba, min. 65), Lucas Deaux (Antoine Valerio, min. 80), Romain Philippoteaux et Nolan Roux (Haris Duljevic, min.79)Dijon FCO:Alfred Gomis, Chafik, Bruno Ecuele, Wesley Lautoa, Glody Ngonda Muzinga, Mama Balde, Romain Amalfitano (Jordan Marie, min.46), Ibrahim Didier Ndong (Jhonder Cádiz, min.66), Mounir Chouiar, Stephy Mavididi (Yassine Benzia, min.46) et Julio TavaresStade:Stade Des CostièresButs:Yassine Benrahou (1-0, min. 4) et Nolan Roux (2-0, min. 44)