Olimpique de Nimes Stade Rennes

Mercredi à 19h00 se jouera la rencontre de la douzième journée de Ligue 1, qui se mesurera à Nimes et à Stade Rennes dans le Stade Des Costières.

14/01/2020

À 19 h 06

CET

SPORT.es

Il Olympiade de Nîmes a l’intention d’ajouter une victoire de plus dans la compétition après avoir remporté sa querelle par un score de 2-0 à Stade de Reims dans le Stade Des Costièresavec des objectifs de Renaud Ripart et Yassine Benrahou. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 19 matchs disputés à ce jour, avec une série de 15 buts en faveur et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Stade Rennes n’a pas pu gagner à Olympique de Marseille lors de son dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière dans le tournoi.

En tant que local, le Olympiade de Nîmes Il a un bilan de trois victoires, quatre défaites et deux nuls en neuf matchs disputés sur son terrain, ce qui montre que des points s’échappent dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. En tant que visiteur, le Stade Rennes Il y a un bilan de quatre victoires, trois défaites et deux nuls en neuf matchs joués, afin que le duel puisse être le plus proche possible entre les deux équipes.

Auparavant, il y avait eu d’autres duels dans le Stade Des Costières et les résultats sont d’une victoire en faveur de Olympiade de Nîmes. La dernière fois qu’ils ont Nimes et le Stade Rennes Dans ce tournoi, c’était en avril 2019 et le match s’est terminé avec un score de 3-1 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, nous pouvons voir que le Stade Rennes Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de 18 points. Il Olympiade de Nîmes Il arrive au match avec 15 points dans son casier et occupe la dix-neuvième place avant le match. De son côté, le Stade Rennes Il a 33 points et se classe troisième au classement.