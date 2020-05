Oliver Bierhoff, l’attaquant de l’Udinese et de Milan. Gagnant avec l’Allemagne

Un avant-centre pur et véritable qui a fait fortune dans le football (principalement) en Italie. Oliver Bierhoff fait ses débuts au Bundes avec le maillot Uerdingen. De là au passage à Hambourg, il a fallu environ deux ans, mais dans le nouveau club de Bierhoff, il n’a pas trouvé de chance et a déménagé en Autriche à Salzbourg, après encore 6 mois malheureux dans le ‘Gladbach. L’atterrissage en Italie est venu grâce à l’Inter, mais le maillot Nerazzurri ne portait pas la formidable tête allemande, car les quatre années suivantes l’ont joué à Ascoli. Après quatre ans, dont trois en Serie B, Bierhoff est arrivé à l’Udinese, la meilleure rampe de lancement possible pour réussir. Parce qu’au Frioul, il a marqué, et il a beaucoup marqué. Et Milan a décidé de se concentrer sur lui pour le soutien de George Weah. Cette saison-là, Milan a remporté le Scudetto. L’adieu à Milan a coïncidé avec la phase décroissante de sa carrière, décédée entre Monaco et une dernière bonne année à Chievo Verona. En équipe nationale, tout le monde se souvient de lui pour l’accolade décisive du remplaçant à la République tchèque lors de la finale européenne de 1996. Malgré sa renommée, il n’a pas gagné grand-chose dans sa carrière: un Scudetto et le Championnat d’Europe. Aujourd’hui, Bierhoff fête ses 52 ans.

Giuseppe Volpecina, Marc-Vivien Foè, Christian Manfredini, Aleksandar Hleb, Alexander Farnerud, Leonardo Bonucci et Diego Contento sont également nés aujourd’hui.

