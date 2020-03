Oliver Kahn appelle à des sanctions plus sévères contre les incidents racistes de la part des fans

Cela a été une semaine mouvementée dans le football allemand alors que de nombreuses protestations ont été faites contre le racisme, les bienfaiteurs milliardaires et la punition collective des supporters par la DFB. De plus, la propagation du virus COVID 19 suscite des inquiétudes croissantes en Allemagne.

Le directeur du Bayern Munich, Oliver Kahn, a récemment déclaré dans une interview (SportBild) qu’il était fermement convaincu que les actions racistes de la part des supporters pendant les matchs devraient être punies plus sévèrement. De tels incidents, a-t-il dit, ont mis une tache terrible sur la culture des fans inégalée en Allemagne. Le bien de l’atmosphère du football allemand doit être préservé, a déclaré Kahn:

Les fans qui créent cette atmosphère sont un joyau absolu qui la distingue de nombreux autres sports. Cela doit être préservé. Je me méfie d’une atmosphère stérile; nous ne voulons pas cela dans les stades.

Photo par Alexander Hassenstein / Bongarts / .

Kahn a déclaré qu’il avait la plus grande empathie pour les joueurs qui devaient faire face à de tels abus pendant les matchs. Bien qu’il n’ait peut-être pas été victime d’abus racistes, il s’est rappelé avoir nettoyé les débris qui lui avaient été lancés et a déclaré qu’il pouvait comprendre à quel point cela devait être terrible:

Ce n’était pas toujours amusant pour moi de viser le but pendant des années et d’abord de débarrasser tout le dépanneur de fruits et tout le reste qui se trouvait là dans la boîte de six mètres. À un moment donné, cela devient difficile à prendre. C’est pourquoi je peux très bien comprendre ce que signifie être victime de violence raciale. Comment vous vous y sentez. Quel genre d’exclusion et d’humiliation c’est pour une personne.

Kahn a été tourné en dérision comme “l’homme singe” dans ses jours de jeu. Des bananes lui étaient régulièrement jetées lors des matchs à l’extérieur du Bayern.

Photo par Andreas Rentz / Bongarts / .