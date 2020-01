Oliver Kahn décrit la stratégie de transfert, le développement des jeunes et plus encore au Bayern Munich

Plus tôt dans la journée, Oliver Kahn et le président du Bayern Munich Herbert Hainer ont donné une conférence de presse pour présenter Kahn officiellement en tant que membre de la direction du club. Parmi une multitude de sujets abordés, Kahn a exposé sa vision des politiques de transfert du Bayern, du développement des jeunes et de la marque du Bayern dans son ensemble (Sport1).

L’ancien gardien de but célèbre et fougueux a commencé par assurer au public qu’il ne laisserait pas ses émotions entraver la prise de bonnes décisions pour le club:

L’émotion est très importante. Dans le monde des affaires, cependant, l’émotivité n’est pas nécessairement la meilleure idée. Je ne ferai pas de diaporama dans la salle de réunion. Les choses ont changé, après tout.

Lorsqu’on a demandé à Hainer et Kahn s’ils formeraient un partenariat comme celui entre Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge, Kahn a déclaré que la voix de tout le monde serait toujours entendue lorsque des décisions importantes pour le club devaient être prises, mais – faisant peut-être allusion à la récente fuite des négociations contractuelles de Manuel Neuer – il a demandé que les discussions restent confidentielles:

Vous devriez discuter sérieusement, mais je pense qu’il est important de le faire en interne. Les temps ont changé; il faut prendre en compte de nombreuses opinions. Ici, tout le monde est invité à prendre ses responsabilités. Ce ne serait pas mal si la discussion restait interne – ce qui n’est pas tout à fait facile au Bayern.

Photo par Alexander Hassenstein / Bongarts / .

Dans l’état actuel des choses, le directeur sportif Hasan Salihamidzic dirige les plans de transfert du Bayern. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles Alphonso Davies a décidé de rejoindre le Bayern des Whitecaps de Vancouver dans la MLS. Pour aller de l’avant, Kahn a déclaré qu’il prévoyait d’intervenir quand il le pourrait concernant les transferts en collaboration avec Salihamidzic et le reste de l’équipe de dépistage et d’analyse du Bayern:

Tout d’abord, c’est la responsabilité de Hasan Salihamidzic. Je me considère comme un joueur d’équipe, mais bien sûr, je vais mettre à profit mon expérience. Il y a beaucoup de connaissances au FC Bayern, avec Hasan, avec le dépistage, avec l’équipe d’analyse. Ces connaissances doivent être rassemblées.

Le Bayern a toujours été fier de renforcer ses programmes de développement des jeunes afin de produire des talents qui finiront par se frayer un chemin dans les équipes seniors. Kahn peut déjà voir que le Bayern est sur la bonne voie à cet égard et il a l’intention de voir ce processus se poursuivre:

Nous avons fait de notre objectif ici d’être le meilleur absolu. Vous pouvez voir les premiers signes que de jeunes joueurs sont à nouveau amenés dans l’équipe, afin que des icônes puissent être créées.

Ayant joué pour le Bayern pendant la majeure partie de sa carrière et ayant beaucoup travaillé avec ZDF couvrant les temps forts des matchs du Bayern, Kahn est impatient de commencer ce nouveau défi dans un nouveau rôle:

L’ADN du club est si profond que vous ne pouvez pratiquement jamais quitter le club. J’étais à tous les points forts du FC Bayern en tant qu’expert pour ZDF. C’est un défi très spécial de poursuivre cette histoire à succès, et peut-être même de l’ajouter. C’est assez séduisant.

Le premier acte officiel de Kahn quelques heures seulement après la conférence de presse a été de se rendre à Doha pour rencontrer l’équipe lors de son camp d’entraînement d’hiver et se familiariser avec les joueurs et le personnel d’entraîneurs.