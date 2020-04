Oliver Kahn pense qu’Alexander Nubel grandira et se développera sous Manuel Neuer

On ne sait toujours pas encore combien de temps le contrat de Manuel Neuer avec le Bayern Munich sera prolongé, car il devrait expirer l’année prochaine. Il est entendu que le front office penche davantage vers une prolongation de deux ans tandis que Neuer lui-même estime qu’il devrait être prolongé de cinq ans. Cinq ans pourraient être un peu exagérés, d’autant plus que le Bayern a déjà signé Alexander Nubel de Schalke.

Dans une récente interview avec SportBild (via Goal), Oliver Kahn a déclaré qu’il pensait que Nubel bénéficierait grandement de servir de remplaçant de Neuer pendant au moins une saison. Il estime que le joueur de 23 ans continuera de croître et de se développer en travaillant aux côtés de Neuer. Bien qu’il n’ait pas révélé directement combien de temps il pensait que le contrat de Neuer serait prolongé, Kahn a déclaré qu’il n’avait aucun doute que Neuer pouvait continuer à jouer au plus haut niveau pour les années à venir:

En général, comme je l’ai montré, les gardiens de but peuvent bien sûr jouer jusqu’à la vieillesse, mais maintenir un niveau élevé est un grand défi. À Alexander Nubel, nous avons un gardien de but très talentueux, qui a la chance de se développer et d’apprendre derrière Manuel Neuer. Peu de personnes ont la possibilité de travailler avec le meilleur gardien de but du monde chaque jour.

Photo par Oliver Hardt / Bundesliga / Bundesliga Collection via .

La prochaine fenêtre de transfert va probablement être complètement différente avec combien la pandémie de COVID-19 a interrompu le football tel que nous le connaissons, et le Bayern prévoyait potentiellement un grand été sur le marché des transferts. Les opinions de Hansi Flick diffèrent de celles de certains des autres membres du front office du Bayern en ce qui concerne les transferts. Il estime qu’il devrait pouvoir opposer son veto aux transferts proposés par le directeur sportif ou d’autres membres du front office, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles il avait une poignée de désaccords avec Hasan Salihamidzic. Kahn a déclaré que le front office du Bayern «marchait dans une seule direction» et a révélé qu’ils étaient tous sur la même longueur d’onde malgré ce que les autres pourraient penser:

Bien sûr, le coach est un facteur très important en termes de plans de transfert. Hasan Salihamidzic, Hansi Flick et moi avons discuté et coordonné ce sujet et d’autres de manière intensive.

Photo par Sven Hoppe / alliance photo via .