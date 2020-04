Oliver Kahn présente ses futurs plans de transfert pour le Bayern Munich

Dans une récente interview avec SportBild (via Tz), Oliver Kahn a décrit les critères qu’il aimerait inculquer pour les futurs transferts du Bayern Munich. Bien sûr, on ne sait pas quand la prochaine fenêtre de transfert aura lieu et à quoi elle ressemblera exactement, mais Kahn veut s’assurer que le Bayern amène les bons joueurs au club qui s’adapteront au moule Mia San Mia.

De l’avis de Kahn, un talent de première classe sans la bonne mentalité n’est rien – un joueur doit avoir une bonne tête sur les épaules:

Afin de jouer un rôle central au FC Bayern, tant les capacités athlétiques que le caractère, les aspects mentaux doivent être bien mûrs. Gagner la mentalité, l’humilité, la discipline et la persévérance font également partie du profil des exigences, tout comme la qualité athlétique du joueur.

Le département de dépistage du Bayern se concentre sur une multitude d’aspects différents du caractère d’un joueur en plus de ses talents lorsqu’il décide s’il pense que ce joueur conviendrait bien au Bayern. Il a été suggéré qu’ils vont jusqu’à examiner de près l’attitude d’un joueur sur le terrain en termes de manière dont il célèbre les buts, comment il réagit à certains appels et comment il interagit avec ses coéquipiers dans certaines situations. Par exemple: lorsque le joueur marque, vont-ils célébrer avec le fournisseur d’assistance et le reste de l’équipe, ou font-ils plus de célébrations à leur sujet? Ils sont même allés jusqu’à étudier à quoi ressemble un joueur lorsqu’il descend du bus de l’équipe avant les matchs: semblent-ils concentrés et enfermés, ou passent-ils plus de temps à signer des autographes et à prendre des photos avec les fans?

Le département de dépistage utilise également des plateformes de médias sociaux pour essayer de se faire une idée de ce qu’est une perspective de transfert hors du terrain. La plupart des grands footballeurs utilisent beaucoup les médias sociaux et l’utilisent souvent pour promouvoir certaines des marques avec lesquelles ils sont impliqués autres que le club pour lequel ils jouent. Les éclaireurs veulent voir; le joueur utilise-t-il ses plateformes de médias sociaux pour présenter ses voitures de luxe, ses vêtements chers, ses grandes maisons ou se vanter de sa propre image?

Kahn a également déclaré que le Bayern souhaitait mettre davantage l’accent sur les jeunes joueurs de moulage du Bayern dans les rangs jusqu’à la première équipe. C’est quelque chose que le Bayern doit faire beaucoup plus souvent qu’aujourd’hui, selon Kahn:

En outre, notre objectif est de développer des jeunes joueurs qui ont le potentiel pour devenir des successeurs légitimes de joueurs comme Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller, David Alaba ou Toni Kroos en pros pour le FC Bayern.

Malgré la pandémie de COVID-19 affectant gravement le marché des transferts, Kahn estime toujours que les principales cibles de transfert avec des frais plus élevés finiront par se déplacer, mais peut-être dans une moindre mesure que les clubs ne l’auraient anticipé avant que le virus n’amène les saisons à un crissement arrêt:

Les meilleurs joueurs absolus auront toujours leur marché, bien qu’il soit douteux qu’il se situe dans les mêmes quantités extrêmes connues. En ce qui concerne les salaires extrêmes, une réduction de ceux-ci serait une conséquence logique.