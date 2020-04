Oliver Mintzlaff: pas encore de contact du Bayern ou de Liverpool pour Timo Werner

Ce n’est un secret pour personne que Timo Werner de RB Leipzig a été fortement lié à un déménagement potentiel au Bayern Munich ou à Liverpool lors de la prochaine fenêtre de transfert. Les deux clubs tiennent à faire venir l’attaquant en vertu de l’activation de sa clause de libération dans son contrat avec Leipzig, qui court actuellement jusqu’en 2023. Jurgen Klopp et Hansi Flick sont tous deux de grands fans de Werner et tous les deux le voient comme un ajustement parfait dans leurs respectifs Equipes. Selon le PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff, aucun des deux clubs n’a encore contacté Die Roten Bullen au sujet d’un transfert potentiel pour Werner.

Dans une récente interview avec le général allemand Anzieger (via Goal), Mintzlaff a révélé que Leipzig n’avait encore reçu aucune sorte de contact officiel de Liverpool ou du Bayern. Mintzlaff estime également qu’il serait dans l’intérêt de Werner de rester à Leipzig pour le moment:

Ni Jurgen Klopp ni [Bayern chairman] Karl-Heinz Rummenigge m’a contacté. Nous sommes heureux d’avoir pu prolonger le contrat avec lui jusqu’en 2023. Il a joué une très bonne première moitié de saison. Nous pensons également que nous sommes encore une très bonne scène pour Timo Werner sur laquelle se développer en tant qu’international allemand.

Il a été suggéré que sans la pandémie de coronavirus, Klopp aurait déjà rencontré Werner pour discuter d’un transfert potentiel, avec la permission de RB Leipzig.

Le Bayern a failli acquérir Werner l’été dernier, mais il a ensuite été suffisamment convaincu par le front office de Julian Nagelsmann et de Leipzig pour signer une prolongation de contrat juste après le début de cette saison. Sa clause de libération fixe est d’environ 50 à 60 millions d’euros, donc en fonction de ce qui se passe avec Leroy Sane et / ou Kai Havertz, Werner pourrait s’avérer être l’option la plus réaliste pour Flick et Bayern, en supposant qu’il voudrait venir à Munich au lieu de Liverpool.

Tant qu’il est jugé suffisamment sûr par tous les organes directeurs appropriés, le LDF prévoit de reprendre les matchs le mois prochain à Geisterspiele, ou à la mode des «jeux fantômes». Leipzig occupe actuellement 5 points derrière le Bayern à la 3e place du classement, mais Mintzlaff estime que l’accent de Leipzig devrait mettre davantage l’accent sur l’obtention d’une place en Ligue des champions pour la saison prochaine au lieu de défier le Bayern pour le titre de Bundesliga:

Il est maintenant important pour nous de ne pas aborder le championnat, mais de nous concentrer sur le fait que nous nous qualifions à nouveau pour la Ligue des champions. Ce sera assez difficile car il y a au moins cinq équipes qui se battent pour ces endroits.

Il est également d’avis que ne pas terminer la saison en cours serait désastreux pour de nombreux clubs en Allemagne, donc il veut voir la saison se terminer d’une manière ou d’une autre: