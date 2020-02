Olivier Dacourt pense que la cible d’Arsenal est un talent brillant – HITC

La Premier League Arsenal serait prête à ajouter la star lyonnaise de la Ligue 1 Houssem Aouar à l’équipe de Mikel Arteta – pourrait-il remplacer Mesut Ozil?

Olivier Dacourt a décrit Houssem Aouar comme un talent “fabuleux” alors que Arsenal tient à amener le meneur de jeu lyonnais à l’Emirates Stadium l’été prochain, s’adressant à Tuttomercatoweb.

Un éthéré de 21 ans qui semble flotter à travers le gazon comme une sorte d’être paranormal, Aouar est en passe de devenir un superstar en France.

Avec neuf buts et six passes décisives dans toutes les compétitions, 2019/20 s’annonce comme le meilleur de sa carrière – même si la forme exceptionnelle d’un diplômé de l’académie doit se sentir plutôt douce-amère à Lyon, compte tenu de leurs antécédents de perte de leurs jeunes talents les plus excitants. .

Selon The Mail, Arsenal serait intéressé, un homme qui partage de nombreuses similitudes avec l’ancien héros des Gunners Aaron Ramsey pourrait être sur le point de suivre les traces d’Alexandre Lacazette dans un proche avenir.

Et Dacourt, l’ancien international français qui a brillé lors de l’infâme course de Leeds aux demi-finales de la Ligue des champions au début du siècle, fait pencher son compatriote au visage frais pour de très grandes choses.

“Il est fabuleux”, a déclaré Dacourt avant le choc de la Ligue des champions mercredi entre Lyon et la Juventus.

«Il est techniquement bon. Il doit grandir, mais c’est lui qui a plus de qualité que le (reste du) milieu de terrain lyonnais. »

Arsenal s’est beaucoup amélioré depuis que Mikel Arteta a pris le relais avant Noël mais, malgré sept buts lors de leurs deux derniers matches de Premier League, un manque de créativité et d’avant-garde au centre du parc a été une source de préoccupation.

Aouar devrait résoudre ce problème particulier sans trop de problèmes.

Dans d’autres nouvelles, Omis de la dernière équipe, l’avenir du jeune West Brom est-il maintenant en jeu?