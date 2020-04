Olivier Giroud pourrait prendre une réduction de salaire pour passer à l’Inter

Londres, ANGLETERRE – 08 mars: Chelsea’s Olivier Giroud lors du match de Premier League entre Chelsea FC et Everton FC à Stamford Bridge le 8 mars 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Stephanie Meek – CameraSport via .)

L’attaquant de Chelsea, Olivier Giroud, est prêt à prendre une importante réduction de salaire pour déménager à l’Inter Milan cet été, selon Gazetta dello Sport. Le contrat du Français à Stamford Bridge expirera fin juin.

Olivier Giroud veut gagner moins d’argent à l’Inter Milan

Désespéré pour un nouveau départ

A 33 ans, Giroud est clairement conscient que sa carrière touche à sa fin. Par conséquent, il est prêt à réduire son salaire de 135 000 £ par semaine pour prendre un nouveau départ dans l’espoir d’avoir plus d’impact dans un nouveau club. Il n’a réussi que cinq matches de championnat toute la saison.

Le patron de l’Inter, Antonio Conte, a signé Giroud à Chelsea en 2018. Il aurait voulu amener le vainqueur de la Coupe du monde de football à San Siro en renfort de Romelu Lukaku. Les géants italiens risquent de perdre l’attaquant Lautaro Martinez cet été.

Olivier Giroud a dit qu’il était heureux à Chelsea

Cependant, en mars, lorsque l’attaquante de premier choix Tammy Abraham a été blessée, Giroud a réalisé de bonnes performances pour les Bleus. Au moment où il a dit au Evening Standard qu’il était heureux au club après qu’un déménagement en janvier ne se soit pas concrétisé.

«Il y a quelques semaines [to go], des matchs à gagner et peut-être un autre trophée », a-t-il déclaré.

«Et après je pense que j’ai deux, trois belles saisons devant moi. Ce n’est pas le moment de parler des contrats. Mais une fois de plus, je prendrai une décision quand elle arrivera.

«C’est derrière moi. Ce fut un mois difficile pour moi. Je viens de parler avec le directeur et j’ai cru ce qu’il a dit, que j’aurais ma chance et il m’a donné ma chance.

«J’ai essayé de redonner confiance en lui sur le terrain. Je fais mon travail du mieux que je peux et je suis très heureux d’être de retour dans l’équipe. Bien sûr, ma confiance est meilleure. La fenêtre de transfert est derrière moi. Je suis un joueur de Chelsea, je suis heureux ici encore et c’est la chose la plus importante. “

