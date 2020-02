Olu Toluca égalise Tijuana à la dernière minute

Encore une fois, Toluca a profité des dernières minutes du match pour se resserrer et a ainsi obtenu une nouvelle égalité, contre Tijuana.

Premier semestre

Toluca a commencé les 45 premières minutes mieux. Par conséquent, le premier danger des Red Devils est venu à 17 ’dans un corner que Alexis Canelo a peigné mais ni Pardo ni Gigliotti n’ont réussi à pousser le ballon. Cependant, aucune des deux équipes n’a réussi à briser le zéro en première mi-temps et a dû se reposer avec un match nul et vierge.

La deuxième fois des Xolos

Pour la partie complémentaire, Tijuana est sorti avec plus de motivation que le Toluca et est allé vers le 52 ′ qui a commencé à exiger Alfredo Talavera, qui d’un côté, a arrêté un fusil de Miler Bolaños et a évité le score. Cependant, la sauvegarde du gardien de but n’était pas suffisante et à 67 ′, les Xolos ont ouvert le score après un centre du ‘Cube’ Torres qu’Alexis Castro a poussé dans le but pour marquer le premier de la nuit.

📹 #NoTeLoPerdas

G⚽⚽⚽L par Alexis Castro

Xolos 1-0 Toluca # LigaBBVAMX ⚽ #CreandoOportunidades ⚽ # PorLaEducation pic.twitter.com/pe76MSRbPH

– LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) 8 février 2020

Du but, ceux menés par José Manuel de la Torre sont tombés et ceux à la frontière ont pris le contrôle du match mais n’ont pas pu en préciser un de plus. C’était les dernières minutes du match quand les choriceros ont pris la motivation et à 88 ′ Michael Estrada a reçu un centre croisé de Leo Fernández qui a réussi à terminer avec sa jambe droite pour donner un tirage au Toluca.

📹 | Le grand centre de Leo Fernández que Michael Estrada signe! ⚽️⚽️⚽️🔥

Gracieuseté: @FOXSportsMX pic.twitter.com/IK0f1RWkKa

– Toluca FC (@TolucaFC) 8 février 2020

Avec ce tirage, Toluca ajoute son troisième tirage consécutif et conserve 6 points dans le tableau général.