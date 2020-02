Olympique de Nîmes Dijon FCO

Mercredi prochain à Stade Des Costières à 19 h 00, le Nimes et le Dijon lors de la vingt-troisième journée de Ligue 1.

02/04/2020

Agir à 19:06

CET

SPORT.es

Il Olympique de Nîmes arrive avec enthousiasme au vingt-troisième jour après avoir remporté la victoire dans son domaine au Stade Des Costières 3-1 contre AS Monaco, avec tant de Romain Philippoteaux, Pablo Martinez et Florian Miguel. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté quatre des 22 matchs disputés jusqu’à présent, avec 19 buts en faveur et 36 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Dijon FCO il a gagné à domicile 3-0 dans la Gaston Gérard leur dernier match de championnat contre Brestavec des objectifs de Stephy Mavididi et Mama Bucket, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief du Olympique de Nîmes. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, ils en ont remporté six avec un bilan de 19 buts en faveur et 24 contre.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Olympique de Nîmes Il a remporté quatre fois, a été battu cinq fois et a tiré deux fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Dijon FCO, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux lors des réunions qui ont lieu dans le Stade Des Costières. À la maison, Dijon FCO Il a gagné une fois, il a perdu huit fois et il a dessiné deux fois en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner au stade Olympique de Nîmes pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le Stade Des Costières et les résultats sont trois victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de Olympique de Nîmes. La dernière confrontation entre les Nimes et le Dijon Dans ce tournoi, il a eu lieu en janvier 2020 et s’est conclu par un score de 5-0 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau des qualifications de Ligue 1, nous pouvons voir qu’il y a une différence de six points en faveur de l’équipe visiteuse. Les locaux, avant ce match, sont à la 19e place avec 18 points au classement. De son côté, le Dijon FCO Il compte 24 points et occupe la dix-septième position du classement.