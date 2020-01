Olympique de Nîmes Stade de Reims

Il Stade Des Costières verra samedi à 20h00 la confrontation entre les Nimes et le Reims au jour 20 de Ligue 1.

Il Olympiade de Nîmes Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au vingtième jour après avoir perdu le dernier match contre le Olympique de Marseille par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des 18 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 13 buts en faveur et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, la Stade de Reims obtenu un nul face à face contre Olympique Lyon, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il arrive donc au match avec les prétentions de conserver cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Stade de Reims Il avait remporté sept des 18 matches disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de 16 buts inscrits contre 10 encaissés.

En tant que local, le Olympiade de Nîmes Il a réalisé un bilan de deux victoires, quatre défaites et deux nuls en huit matchs disputés dans son stade, des chiffres qui témoignent de la faiblesse de l’équipe lors des matches à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Stade de Reims Il a gagné quatre fois et a perdu trois fois en huit matchs. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce qui devrait faire attention aux Olympiade de Nîmes Si vous ne souhaitez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de Olympiade de Nîmes et l’équilibre est une victoire, une défaite et trois nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les visiteurs ajoutent deux matchs invaincus dans la querelle du Nimes. La dernière fois qu’ils ont joué Nimes et le Reims En compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est conclu par un nul 0-0.

En se référant à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de Ligue 1, on peut voir que le Stade de Reims Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de 16 points. L’équipe de Bernard Blaquart Il est placé à la dix-neuvième place avec 12 points dans le casier. Quant à son rival, le Stade de Reims, est placé en sixième position avec 28 points.