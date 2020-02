Olympique Lyon 0 – 0 Amiens SC

Il Lyon et le Amiens à égalité pour zéro lors de la réunion tenue ce mercredi dans le Stade Groupama. Il Olympique Lyon affronté le duel avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui OGC Nice par un score de 2-1. Côté visiteurs, le Amiens SC récolté un nul nul contre Toulouse FC, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de León est sixième après la fin du match, tandis que le Amiens C’est le dix-neuvième.

02/05/2020

À 21:06

CET

SPORT.es

Pendant la première moitié du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé par rapport au 0-0 initial.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en seconde période et donc le temps réglementaire s’est terminé avec le résultat 0-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Lyon entré par le banc Rayan Cherki, Thiago Mendes et Martin Terrier remplacer Bertrand Traoré, Jean Lucas et Karl Toko-Ekambi, tandis que les changements Amiens étaient Stiven Mendoza, Quentin Cornette et Bongani Zungu, qui est entré par Gael Kakuta, Fousseni Diabate et Thomas Monconduit.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, l’un d’eux à Lyon (spécifiquement pour Jean Lucas) et deux à Amiens (Bakaye Dibassy et Thomas Monconduit).

Après cette égalité à la fin du duel, le Olympique Lyon Il a terminé sixième du tableau avec 33 points. De son côté, le Amiens SC avec ce point, il a obtenu la dix-neuvième place avec 20 points, dans la relégation de la deuxième division, à la fin du duel.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre le Paris S. Germaintandis que le Amiens SC fera face à la maison le AS Monaco.

Fiche techniqueOlympique Lyon:Anthony Lopes, Kenny Tete, Jason Denayer, Marcelo, Maxwel Cornet, Bertrand Traoré (Rayan Cherki, min.66), Lucas Tousart, Jean Lucas (Thiago Mendes, min.66), Houssem Aouar, Karl Toko-Ekambi (Martin Terrier, min.87) et Moussa DembeleAmiens SC:Régis Gurtner, Arturo Calabresi, Nicholas Opoku, Aurelien Chedjou, Bakaye Dibassy, ​​Juan Otero, Thomas Monconduit (Bongani Zungu, min.83), Alexis Blin, Gael Kakuta (Stiven Mendoza, min.77), Fousseni Diabate (Quentin Cornette, min .80) et Sehrou GuirassyStade:Stade GroupamaButs:0-0