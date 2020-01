Olympique Lyon 3-0 FC Toulouse

Il Lyon consolidé une grande victoire après avoir frappé 3-0 à Toulouse lors de la réunion tenue à Stade Groupama ce dimanche. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il Olympique Lyon est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 1-2 à FC Girondins Bordeos. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Toulouse FC perdu par un résultat de 2-5 lors du match précédent contre Brest et accumulé 10 défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, le groupe León est cinquième, tandis que Toulouse C’est le vingtième après la fin du match.

26/01/2020

À 17:06

CET

SPORT.es

Le match a commencé de manière imbattable pour le Olympique Lyon, qui a créé la lumière à travers un objectif de Maxwel Cornet à la 29e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

Après le redémarrage est venu le but de l’équipe à domicile, qui s’est distancée sur le tableau de bord avec un peu de Moussa Dembele à la 71e minute, puis il a re-marqué l’équipe léonaise, ce qui a augmenté le score au moyen de quelques Karl Toko-Ekambi à la minute 77, clôturant ainsi la confrontation avec un score final de 3-0.

Lors de la rencontre, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Lyon entré par le banc Karl Toko-Ekambi, Rayan Cherki et Bertrand Traoré remplacer Martin Terrier, Houssem Aouar et Maxwel Cornet, tandis que les changements Toulouse étaient Thymios Koulouris, Wesley Said et Amine Adli, qui est entré par Aaron Leya Iseka, Matthieu Dossevi et Quentin Boisgard.

Dans le match, il y avait un total d’un carton jaune uniquement pour l’équipe de Toulouse. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à William-Jacques Vainqueur.

Avec cette victoire, le Olympique Lyon monte à 32 points et se place à la cinquième place du classement. De son côté, le Toulouse FC Il reste avec 12 points, dans la relégation de la deuxième division, avec laquelle il a atteint cette vingt et unième journée de la compétition.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe léonienne le fera contre le OGC Nicetandis que le Toulouse FC fera face à la Amiens SC.

Fiche techniqueOlympique Lyon:Ciprian Tatarusanu, Rafael da Silva, Jason Denayer, Marcelo, Marcal, Maxence Caqueret, Houssem Aouar (Rayan Cherki, min.73), Thiago Mendes, Moussa Dembele, Maxwel Cornet (Bertrand Traoré, min.79) et Martin Terrier (Karl Toko -Ekambi, min.26)FC Toulouse:Lovre Kalinic, Steven Moreira, Ruben Gabrielsen, Bafode Diakite, Issiaga Sylla, Ibrahim Sangare, William-Jacques Vainqueur, Kouadio Kone, Quentin Boisgard (Amine Adli, min. 84), Aaron Leya Iseka (Thymios Koulouris, min. 69) et Matthieu Dossevi (Wesley Said, min. 75)Stade:Stade GroupamaButs:Maxwel Cornet (1-0, min. 29), Moussa Dembele (2-0, min. 71) et Karl Toko-Ekambi (3-0, min. 77)