OM : Des menaces de mort contre Jacques-Henri Eyraud

Jacques-Henri Eyraud s’est rendu à la police après avoir reçu des messages sur les réseaux sociaux. Ses dernières décisions concernant Zubizarreta, Villas-Boas et d’éventuels transferts sont remises en question et les plus radicales ont dépassé les limites.

Le président de l’Olympique de Marseille (OM), Jacques-Henri Eyraud, a porté plainte auprès de la police française suite aux menaces qu’il a reçues via les réseaux sociaux de la part d’un ultra-fan de l’équipe, contrairement à sa direction.

Selon la presse française, mercredi, Eyraud a reçu une menace de mort via les réseaux sociaux qui comprenaient son adresse personnelle.

Les médias considèrent cela comme un effet secondaire dangereux de la crise générée à l’OM par les désaccords entre le président et son entraîneur André Villas-Boas.

Quelques heures plus tôt, le sélectionneur portugais s’était entretenu avec les médias avant de se rendre à Caen pour affronter Granville en Coupe de France. Villas-Boas a laissé entendre qu’il pourrait quitter le club à la fin de cette saison, malgré le fait qu’il ait un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2021.

La raison serait l’embauche de Paul Aldridge, comme nouveau conseiller spécial de Jacques-Henri Eyraud, selon L’Équipe. Aldridge vient au club, selon cette information, pour obtenir les meilleurs transferts de certaines des stars actuelles de l’Olympique de Marseille.

Il est évident qu’une telle démarche irait à l’encontre du projet sportif, ce qui est une raison suffisante pour ne pas être d’accord avec la décision d’Eyraud. Par ailleurs, Villas-Boas s’est plaint de ne pouvoir compter ni sur lui ni sur le directeur sportif Andoni Zubizarreta, son principal supporter et celui qu’il serait prêt à rejoindre dans son avenir.

“C’est une décision prise par Jacques-Henri Eyraud, qu’Andoni (Zubizarreta) m’a expliquée la semaine dernière”, a déclaré l’entraîneur de l’OM. “C’est au président de justifier ce recrutement et de l’expliquer. Cela m’a pris par surprise, mais je ne veux pas trop en parler”, et d’ajouter le sélectionneur portugais : “Jacques-Henri ne m’a pas parlé de ce choix en personne, j’ai lu ses déclarations dans L’Équipe”.

C’est alors qu’il a été surpris de se voir rappeler que son avenir dépendait du sort d’Andoni Zubizarreta au club. La relation du Basque avec le président s’est peu à peu compliquée et, sur le rebond, s’est fragilisée avec les Villas-Boas, malgré le bon parcours de Marseille en Ligue 1.