Om Radomir Antic décède à 71 ans

Le mythe de l’Atlético de Madrid, était l’entraîneur qui a réalisé le doublé dans la saison 95-96 et derrière lui a ajouté 189 matchs.

Journée tragique pour le monde du football avec la perte de Radomir Antic, les causes sont encore inconnues mais bien sûr il a pris tout le monde au dépourvu et surtout l’Atlético de Madrid, son grand club. Il a réussi à diriger 189 matchs en 5 saisons et son grand couronnement a été le doublé de la Ligue et de la Coupe en 1995-1996.

La famille athlétique pleure le décès d’un de nos entraîneurs légendaires: Radomir Antic. Tu seras toujours dans nos coeurs. Repose en paix. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p

– Atlético de Madrid (@Atleti) 6 avril 2020

Il a dû traverser des clubs comme le Celta, le Barça, le Real Madrid, Saragosse et Oviedo. Antic nous a quittés à 71 ans et l’Atlético de Madrid, selon les mots de son président-directeur général, voulait avoir quelques mots pour une personne qui a tout fait dans le club: «Avec la perte de Radomir, un morceau de la cœur de club ».