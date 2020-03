On a demandé à Morro García s’il aimerait aller à River ou Boca et l’attaquant n’a pas hésité: “Je m’en fiche”

Santiago García, plus connu sous le nom de “Morro”, a participé au défi classique de 90 secondes de @Ezzequiel et a été encouragé à répondre aux questions dans un ping-pong épicé. “S’ils vous appellent Boca et River, dans lequel joueriez-vous?“, lui a-t-on demandé et l’attaquant de Godoy Cruz a lancé une réponse curieuse:” Je m’en fiche. “

Pour sa part, Morro García a plaisanté en disant qu’il était proche de “tous les clubs“de la Super League et a admis que Rivière est la meilleure équipe de la Super League, qui Marcelo Gallardo Il est le meilleur entraîneur et lui-même est le meilleur joueur. Regardez les réponses de l’Uruguayen!