“On craint que les championnats ne soient terminés”

“Demain, ils ont un élément de plus sur la table que ces dernières semaines car après les propos du ministre Spadafora le souci que les championnats se terminent ici: il faut donc se poser la question de la clôture de la saison d’un point de vue sportif, des contrats en bref, formel “. Damian’s word Tommasi.

« Les salaires? La Juve a poursuivi “

Le président de l’AIC a ensuite ajouté: “Sur la baisse des salaires, si possible, nous recherchons une solution commune. La Juventus a continué mais ne nous a pas pris par surprise, nous savions tout et nous ne nous sentons pas délégitimés, entre autres Chiellini est notre conseiller: s’il n’y a pas de litige entre clubs et joueurs nous ne sommes pas obligés d’intervenir, s’ils ont trouvé un l’accord est correct. “