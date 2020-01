“On ne fait pas match nul à cause de l’arbitre” »Pressfootball

Dimanche 26 janvier 2020

Le capitaine de l’Inter Milan, Samir Handanovič, a évoqué la controverse dans laquelle il a terminé son équipe après le match nul 1-1 contre Caglari. Le gardien du «neroazurri» n’a pas attribué le résultat à l’arbitre, se référant à l’expulsion de Lautaro Martínez pour réclamations en colère contre le juge du match.

Après le match nul 1-1 de l’Inter Milan contre Caglari, qui s’est terminé par une controverse sur l’expulsion de Lautaro Martínez pour réclamations au juge de la réunion, l’entraîneur d’ero neroazurri, Antonio Conte, n’a fait aucune déclaration à la presse. Cependant, le capitaine de l’équipe d’Alexis Sánchez, Samir Handanovič, a fait référence au compromis.

Pour le gardien slovène, le processus du match n’a pas été mené par le juge Gianluca Manganiello. «Nous ne sommes pas à égalité à cause de l’arbitre, nous ne nous plaignons que parce qu’ils ne nous ont pas accusés de fautes contre nos attaquants, mais ils l’ont fait. Nous ne blâmons pas l’arbitre pour notre match nul », a déclaré le porteur de l’Inter jinette.

Handanovič, a attribué le résultat du match à la performance de son équipe, qui ne leur a pas permis de clore le match qu’ils ont gagné jusqu’à 78 ′, avec le but de l’éjecté Martinez. «Nous perdons souvent de la lucidité à cause de la fatigue, mais ces matchs peuvent être fermés plus tôt. Nous devons essayer de fermer les jeux avant. Ce sont des erreurs que nous ne devons pas commettre si nous voulons signaler quelque chose d’important. Je ne suis pas inquiet car nous créons des opportunités. Au final, il y a un manque de clarté, mais c’est plus inquiétant quand on n’y croit pas », a expliqué le Slovène.

A la prochaine date, l’Inter, qui se situe en deuxième position, trois Juventus qui n’ont pas encore disputé son match à cette date, devront affronter l’Udinese en tant que visiteur. Lautaro Martínez doit regarder le match de la galerie en raison de son expulsion par rouge direct, et en plus il ne reste que deux dates pour le derby de Milan, qui peuvent être perdues en raison de la peine de la peine d’arbitrage.