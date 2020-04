“On ne parle que quand il aurait dû y avoir une pénalité contre la Juventus”

Invité sur la chaîne YouTube Foot Truck avec De Ligt, Wojciech Szczesny, défenseur extrême de la Juventus, a fait quelques déclarations pour défendre le défenseur néerlandais et son équipe. Le gardien polonais ne s’est tourné vers l’orateur que lorsqu’un penalty n’a pas été infligé à la Juventus.

Ses mots

“Personne ne le dit, mais la semaine dernière, il y a eu une réunion entre les arbitres et ils ont dit qu’avec Lecce et turin les sanctions n’étaient pas là. Personne n’en parle, ils aiment le faire seulement quand il aurait dû y avoir une pénalité contre la Juventus. Mais quand l’arbitre dit “C’était une erreur”, personne n’en parle plus. ”