On ne peut toujours pas croire à quel point Didier Drogba a été bon en finale de coupe pour Chelsea

Didier Drogba est devenu une légende à Chelsea, grâce en grande partie à l’habitude de marquer de gros buts dans les grands matchs du club.

L’attaquant a remporté 12 trophées majeurs avec les Bleus et a souvent intensifié ses efforts lorsque cela comptait le plus, marquant neuf buts en 10 finales de coupe pour le club.

Nous avons regardé en arrière le record de Drogba en finale tout au long de ses deux séjours à Chelsea.

Finale de la Coupe de la Ligue 2005

Drogba a rejoint Chelsea en provenance de Marseille en 2004 dans le cadre de la révolution de Jose Mourinho / Roman Abramovich et jouait dans une finale de coupe à la première occasion possible alors qu’il s’alignait contre Liverpool dans le match décisif de la Coupe de la Ligue.

Liverpool a pris les devants après 45 secondes grâce à la volée de John Arne Riise mais le but de Steven Gerrard a propulsé le match en prolongation.

Drogba a mis les Bleus en tête à la 107e minute, regroupant un long lancer à domicile, et ils ont finalement gagné 3-2 pour assurer leur premier trophée sous Jose Mourinho.

Finales: 1

Buts: 1

Trophées: 1

Chelsea revient d'un but pour vaincre Liverpool 3-2 et soulever le trophée de la Coupe Carling grâce aux buts de Gerrard (OG), Drogba et Kezman, le 27 février 2005. #CFC

Finale de la Coupe de la Ligue 2007

Après avoir remporté le trophée en 2005, Drogba était dans une autre finale de Coupe de la Ligue deux ans plus tard, face à l’un de ses adversaires préférés à Arsenal.

Theo Walcott a donné une avance aux Gunners avec son premier but pour le club avant que Drogba ne fasse preuve d’un grand sang-froid pour ramener Chelsea au niveau.

L’Ivoirien a ensuite attrapé un vainqueur à la 84e minute pour l’équipe de Mourinho avec une tête brillante issue du centre d’Arjen Robben.

Expliquant son brillant record contre Arsenal, contre lequel il a marqué 13 buts en 15 apparitions, Drogba a déclaré en 2017: «J’ai demandé à mon fils qui est votre meilleur joueur de football en Angleterre. J’attendais qu’il dise “Toi, mon père”. Il a dit Thierry Henry.

“Donc je suppose que c’est pourquoi j’ai dû marquer contre Arsenal à chaque fois que je jouais.”

Finales: 2

Buts: 3

Trophées: 2

#OnThisDay en 2007, Drogba a marqué les deux buts en battant Arsenal 2-1 en finale de la Coupe de la Ligue!

Ce fut le match Arsenal physio Gary Lewin a sauvé la vie de John Terry 🙌 #CFC

pic.twitter.com/S1FinlPRjB

Finale de la FA Cup 2007

Le choc de Chelsea avec Manchester United a été la première finale de la FA Cup disputée au nouveau Wembley, mais le match n’a pas répondu aux attentes.

Drogba a produit l’un des seuls moments de qualité du jeu au moment parfait, marquant le vainqueur avec seulement quatre minutes de prolongation restantes en arrosant le ballon sur Edwin van der Sar.

“Quand je pense à la FA Cup, j’ai ces images de Di Matteo, Cantona, Anelka marquant la finale à l’ancien Wembley”, a déclaré Drogba sur le site officiel de Chelsea en 2015.

«J’ai toujours rêvé de jouer à l’ancien Wembley, mais je n’ai pas eu la chance parce qu’ils ont construit le nouveau. J’ai eu la chance de créer une sorte d’histoire au nouveau stade. »

Finales: 3

Buts: 4

Trophées: 3

Qui se souvient du vainqueur de Didier Drogba contre Man United lors de la finale de la FA Cup 2007? [via BBC] #CFC

Finale de la Coupe de la Ligue 2008

Drogba est devenu le premier joueur à marquer en trois finales de Coupe de la Ligue lorsqu’il a donné l’avance à Chelsea contre Tottenham avec un superbe coup franc.

Mais les buts de Dimitar Berbatov et Jonathan Woodgate ont aidé les Spurs à soulever le trophée et à condamner Drogba à sa première défaite finale en Coupe avec les Bleus.

Finales: 4

Buts: 5

Trophées: 3

#OnThisDay 24 février 2008. Finale de la Coupe de la Ligue

Chelsea 1-2 Tottenham Hotspur (AET)

Drogba (39 ans). Berbatov (70p) Woodgate (94) #COYS #THFC #Spurs #CarlingCup #CarabaoCup #LeagueCup pic.twitter.com/NXtdfhRCsG

Finale de la Ligue des Champions 2008

Ayant déjà marqué en finale de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup, Drogba cherchait à compléter l’ensemble en marquant en finale de la Ligue des champions contre Manchester United.

L’attaquant était à quelques centimètres de la feuille de match lorsque son tir a frappé le poteau, mais il a été expulsé en prolongation pour avoir giflé Nemanja Vidic avec un score de 1-1.

“J’ai vu le match en vidéo et je pense que je n’aurais pas dû être expulsé avec trois minutes à jouer”, a déclaré Drogba dans son autobiographie. «Si je l’avais frappé, j’aurais compris. Maintenant, j’aimerais bien l’avoir. »

Chelsea a finalement perdu aux tirs au but – alors que Drogba aurait sûrement intensifié pour marquer sur place – et leurs défaites consécutives en coupe ont assuré que 2007-08 était la première saison sans trophée de Drogba à Stamford Bridge.

Finales: 5

Buts: 5

Trophées: 3.

Finale de la FA Cup 2009

Louis Saha a inscrit 25 secondes dans la finale de la FA Cup 2009 pour Everton avec le but le plus rapide de l’histoire de la finale de la coupe.

Chelsea est revenu en force et Drogba a dépassé Joleon Lescott pour propulser sa tête au milieu de la première mi-temps.

La frappe de Frank Lampard en seconde période a vu les Bleus soulever la coupe et a assuré que le patron intérimaire Guus Hiddink a terminé son premier court séjour au club avec un trophée.

Finales: 6

Buts: 6

Trophées: 4

#OnThisDay 2009: #Chelsea a remporté la FA Cup après avoir battu #Everton 2-1 à #Wembley 🏆

Finale de la FA Cup 2010

Chelsea cherchait à conserver la FA Cup un an plus tard en se heurtant à Portsmouth, vainqueur de 2008, en finale de 2010.

Drogba a frappé les boiseries deux fois en première période, mais son coup franc de 59e minute a aidé les Blues à décrocher leur premier doublé en Premier League et en FA Cup.

“Vous savez, quand il y a de grands matches, je pense que la motivation est toujours élevée, c’est plus important et vous devez avoir votre concentration”, a déclaré Drogba sur le site officiel de Chelsea en 2010.

«Je ne sais pas comment l’expliquer, mais j’aime les grands jeux et je veux jouer. Vous devez apprécier ces matchs, ils sont comme des matchs de Ligue des Champions. »

Finales: 7

Buts: 7

Trophées: 5

'Monsieur. La finale de la Coupe frappe à nouveau! 👑 @ DidierDrogba v Portsmouth, en ce jour de 2010!

Finale de la FA Cup 2012

Ramires a tiré lors du premier match contre Liverpool en 2012 avant que Drogba ne double son avance pour devenir le premier joueur à marquer lors de quatre finales de la FA Cup.

Les Reds ont retiré un but grâce à Andy Carroll, mais Chelsea a conservé son avance et a soulevé le trophée pour la quatrième fois en six ans.

Finales: 8

Buts: 8

Trophées: 6

En ce jour 2012 | #Chelsea retient Liverpool pour remporter la finale de la FA Cup 2012 à Wembley grâce aux buts de Ramires & Drogba et d'un arrêt de ligne de but par Cech. 💙🏆 #CFC

Finale de la Ligue des Champions 2012

Après la finale de la Ligue des champions 2008, Drogba cherchait un rachat lors de la finale de 2012 contre le Bayern Munich et a finalement sécurisé son héritage en tant qu’icône de Chelsea.

Chelsea tirait de l’arrière 1-0 après le but de Thomas Muller, mais la tête de l’attaquant de 88e minute a prolongé le match.

La finale a finalement été sanctionnée par des tirs au but et l’Ivoirien a expédié calmement le coup de pied gagnant pour remporter à Chelsea sa première et unique Coupe d’Europe.

“C’est moi et ma foi, et ma connexion avec Dieu”, a déclaré Drogba au Daily Telegraph en 2018.

“C’est la seule façon dont je peux expliquer ce qui s’est passé parce qu’il n’y avait aucun moyen que nous allions au Bayern Munich devant leurs fans, perdant 1-0, je marque l’égalisation, donne un penalty que Petr Cech sauve, puis le dernier coup de pied et je marque.

“Ça aurait pu être un film et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais.”

Finales: 9

Buts: 9

Trophées: 7

Quand on pense à Chelsea 🆚 Bayern…

On pense à la finale de Didier Drogba de 2012!

L’en-tête de la balle et le penalty sur glace pour gagner la Ligue des Champions pour les Bleus 🏆💙 pic.twitter.com/H6dSsG58vl

Finale de la Coupe de la Ligue 2015

Drogba est retourné à Stamford Bridge pour un deuxième sort en 2014-15 mais a été nommé sur le banc pour sa finale de Coupe de la Ligue contre Tottenham.

Chelsea a remporté le match grâce aux buts de John Terry et Diego Costa, tandis que Drogba a été amené à la 93e minute pour ajouter un autre trophée à sa collection.

Finales: 10

Buts: 9

Trophées: 8

John Terry et Didier Drogba: vainqueurs de la Coupe de la Ligue en 2005 et 2015.

