“On parle trop peu de Caserte. La mentalité était inexistante”

Le formateur du Pérouse, Xerxes Cosmi, a pris la parole lors de la conférence de presse avant de partir pour Castellammare, où demain à 15 heures les Ombriens affronteront le Juve Stabia.

Ce sont les déclarations de l’entraîneur rapportées par les chaînes officielles du club, à partir de la séance de marché qui vient de se terminer: «Cette fenêtre du marché des transferts est finalement fermée, ce qui à mon avis est beaucoup trop long et va à l’encontre des intérêts des équipes. Le personnel dans lequel je me trouve est très important, c’est vrai, mais ce ne sera pas du tout un problèmeen effet, je suis heureux d’avoir plus de choix dans chaque rôle. Rajkovic et grec? Le premier est un défenseur pour lequel il parle de son histoire récente, mais il a besoin de trouver le rythme du jeu lentement, tandis que Greco est le réalisateur expérimenté qui a servi mais est arrivé hier et ne sera pas disponible demain “.

Et il ajoute: «Depuis mon arrivée, Je frappe tout d’abord sur le chemin de la mentalité, car cet aspect était totalement inexistant à mon arrivée, et on ne peut l’ignorer avant d’aborder tous les aspects tactiques. Maintenant, cette route semble être empruntée, mais il faut la suivre en courant et sans déraper ».

En analysant le match avec la Juve Stabia passe ensuite de belles paroles vers Fabio Caserta, coach de Stabiese: «Nous ferons face à une équipe qui a d’abord un excellent coach, puis c’est une formation qui a non seulement son intensité mais aussi des joueurs rapides et qui ont mis beaucoup d’équipes en difficulté. Entre autres choses, je voudrais commenter le thème synthétique, car oui c’est une surface différente mais un footballeur professionnel doit pouvoir s’adapter. J’attends une approche à mille de la Juve Stabia, qui à domicile dans les 20 premières minutes est l’équipe qui marque le plus, et donc nous devrons être bons pour répondre avec une approche tout aussi positive “.

Et sur Caserta, il ajoute: «De nos jours, les victoires des championnats sont trop sous-estimées, et Fabio Caserta est un jeune entraîneur qui l’an dernier a également fait un grand match, et je peux le dire parce que je les ai tellement suivis aussi dans C. Je pense qu’il est trop peu parlé de lui, qui en fait beaucoup plus que de nombreux autres techniciens dont on parle trop».